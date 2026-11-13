So urteilt Justiz im Finanzstreit um Schulheizung

Antrag allein genüge nicht

Für die Gemeinde schien damit garantiert, dass die Schüler diesen Winter in den Klassenräumen nicht frieren müssen. Der Anwalt des Unternehmens, Dominik Konlechner, ist hingegen sofort davon ausgegangen, dass ein Antrag allein nicht genüge und eine einstweilige Verfügung in dem vorliegenden Fall gar nicht erlassen werden könne. „Lieferungen ohne Zahlung zu verlangen, gibt es in keinem Geschäftsverhältnis“, so die logische Erklärung des Anwalts.