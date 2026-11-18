Erstmals treffen morgen, Donnerstag, in der chinesischen Hightech-Metropole Shenzhen die Führer von USA, Russland und China zu einem spektakulären Dreiergipfel zusammen. Hohe Symbolkraft ist ihre gemeinsame Absicht, die Interessen in dieser Dreierrunde gehen aber weit auseinander.
Trump und Putin wollen über Begrenzung der Atomrüstung reden. Daran hat China kein Interesse, solange es in Nuklearfragen am Katzentisch sitzt.
Putin will sich Unterstützung zum Ukrainekrieg holen. China will darüber nicht über die Köpfe der Betroffenen – Ukraine, Europa – hinweg reden.
Trump will seine berüchtigten rhetorischen Ausschweifungen ausleben. Das liegt Chinas Führern gar nicht, die keine Überraschungen lieben und auf einen schon vorher vereinbarten Themenkatalog, etwa Naturschutz, drängten.
Wie überhaupt China nur zögernd auf die Dreierrunde eingestiegen war. Das Reich der Mitte strebt zwar den Platz an der Weltspitze an, will sich aber nicht als interventionistische Weltregierung verschleißen lassen wie die Imperien Großbritannien und USA.
So bleibt als der kleinste gemeinsame Nenner, dass das Treffen überhaupt stattfindet. Alle drei schätzen das Prestige der schönen Bilder.
Für Befürchtungen, dass daraus ein neues „Jalta“ wird, gibt es (noch) keinen Grund. Hinweis: In Jalta auf der Krim hatten 1945 Roosevelt, Stalin und Churchill Europa aufgeteilt.
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