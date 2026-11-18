Es ist einer der spektakulärsten Banküberfälle des Landes: Trotz vieler Zeugen gelang es einem Täter in Kärnten zunächst, mit 225.000 Euro Beute auf einem Fahrrad zu flüchten. Am 2. Dezember startet der Prozess gegen den mutmaßlichen Räuber, der für einige Überraschungen sorgen dürfte.
Seitdem in Banken die Sicherheitsmaßnahmen erhöht wurden, gibt es zum Glück immer weniger Überfälle – jener vom März in Ferlach ist eine große Ausnahme. Der Coup auf die Volksbank wartet aber noch mit weiteren Besonderheiten auf: Zum einen hat der Täter offenbar drei Anläufe gebraucht – zweimal wurde die Tat zufällig vereitelt, ehe der Räuber dann am 16. März mitten im Josefimarkt-Getümmel zuschlug.
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