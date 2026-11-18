Seitdem in Banken die Sicherheitsmaßnahmen erhöht wurden, gibt es zum Glück immer weniger Überfälle – jener vom März in Ferlach ist eine große Ausnahme. Der Coup auf die Volksbank wartet aber noch mit weiteren Besonderheiten auf: Zum einen hat der Täter offenbar drei Anläufe gebraucht – zweimal wurde die Tat zufällig vereitelt, ehe der Räuber dann am 16. März mitten im Josefimarkt-Getümmel zuschlug.