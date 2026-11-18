Zeugnisvergabe! Österreichs Nationalteam nach der 0:1-Niederlage gegen Israel unter der Lupe von Lukas Schneider ...
Lukas Jungwirth: 3
Hatte beim Debüt nicht viel zu tun. Beim Gegentor war nichts zu machen.
Konrad Laimer: 4
Erfüllte defensiv seine Aufgaben, war nach der Pause auf der linken Seite deutlich präsenter.
David Affengruber: 4
Sehr robust in den Luftduellen und bewahrte beim Spielaufbau Ruhe.
Felix Bacher: 2
Bei hohen Bällen hatte er nicht nur einmal Probleme. Verlor Peretz beim 0:1 aus den Augen.
Phillipp Mwene: 3
Trat gestern kaum in Erscheinung.
Luca Weinhandl: 4
Der 17-Jährige versteckte sich nicht, spielte stark. Kaum vorstellbar, dass es sein Team-Debüt war. Bitter, dass er früh verletzt runter musste.
Nicolas Seiwald: 3
Spulte wie immer viele Meter vor derAbwehr ab.
Raul Florucz: 2
Nutzte seine Chance nicht, wirkte auf dem Feld oft wie ein Fremdkörper.
Sasa Kalajdzic: 5
Der 2-Meter-Mann bewegte sich gut zwischen den Räumen, zeigte seine technischen Fähigkeiten. Beim Ausgleich war er wieder einmal zur Stelle.
Sascha Horvath: 4
Legte mit viel Power los, wirkte spritzig, forderte oft das Spielgerät.
Junior Adamu: 3
Bemüht, aber vor dem Kasten kaum effizient.
Michael Gregoritsch: 3
Stellte die gegnerische Abwehr vor Probleme.
Michael Svoboda: 3
War nach der Einwechslung voll im Spiel.
Stefan Posch: 3
Solide, ließ über seine Seite nichts anbrennen.
Christoph Baumgartner: 3
Der Leipzig-Legionär fügte sich gleich gut ein.
Yanik Spalt: 0
Zu kurz eingesetzt.
NOTENSCHLÜSSEL: 6 Weltklasse, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt.
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