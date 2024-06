Bugatti Tourbillon: Konzeptänderung beim Motor

Beim Design orientiert sich das Coupé an seinen Vorgängern, trägt an der Front den typischen Hufeisenkühlergrill und auf der Flanke die „Bugatti Line“, die die B-Säule in einem großen nach vorne offenen Halbkreis weiterführt. Und die gleichzeitig als Trennlinie für die bekannte Zweifarblackierung dient. Das Ganze wirkt nun jedoch flacher, schlanker, sehniger und sportlicher als bei Veyron und Chiron. Die Optik ist dabei nicht Selbstzweck, sondern steht auch im Dienst der Fahrleistungen. Für Kühlung und Anpressdruck sorgen zahlreiche aerodynamische Details, etwa ein neu konstruierter, versteckter Diffusor oder der versenkbare Heckflügel, der auch als Airbreak-Bremse dient.