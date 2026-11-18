Lange Wartezeiten, fehlende Betten und Lücken in der ambulanten Betreuung: Menschen mit psychischen Problemen stoßen im Tiroler Gesundheitssystem immer wieder an Grenzen. Nun soll sich die Versorgung verbessern. Ein wichtiger Schritt wurde dafür am Landeskrankenhaus Hall gesetzt: Mit dem feierlichen Spatenstich startet der Bau des neuen Hauses 2. Rund 68,5 Millionen Euro werden investiert, die Fertigstellung ist für 2029 geplant.