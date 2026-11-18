Mehr Platz, moderne Therapien und eine heilsame Umgebung: Am Landeskrankenhaus in Hall in Tirol entsteht bis zum Jahr 2029 für knapp 70 Millionen Euro ein neues psychiatrisches Zentrum.
Lange Wartezeiten, fehlende Betten und Lücken in der ambulanten Betreuung: Menschen mit psychischen Problemen stoßen im Tiroler Gesundheitssystem immer wieder an Grenzen. Nun soll sich die Versorgung verbessern. Ein wichtiger Schritt wurde dafür am Landeskrankenhaus Hall gesetzt: Mit dem feierlichen Spatenstich startet der Bau des neuen Hauses 2. Rund 68,5 Millionen Euro werden investiert, die Fertigstellung ist für 2029 geplant.
Moderne Architektur für eine heilsame Umgebung
Auf rund 13.500 Quadratmetern entsteht ein modernes psychiatrisches Zentrum. Viel Tageslicht, sichtbare Holzoberflächen, begrünte Terrassen und Rückzugsbereiche sollen eine heilsame Atmosphäre schaffen. Auch Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle: Oberhalb des erdberührenden Bereichs wird in Massivholzbauweise gebaut.
Wir schaffen mit dem Neubau die infrastrukturellen Voraussetzungen, um steigenden Anforderungen nachhaltig begegnen zu können.
Stefan Deflorian, GF der Tirol Kliniken
Bild: Johanna Birbaumer
Doch nicht nur das Gebäude, sondern auch die Behandlung soll sich weiterentwickeln. Bei der Suchttherapie setzt man verstärkt auf „zieloffene Suchtarbeit“. Statt unbedingter Abstinenz als Ziel sollen laut Primar Franz Altenstrasser individuelle Wege im Mittelpunkt stehen.
Waren es früher Salz, Münze und Innschifffahrt, so steht Hall heute für die Förderung der körperlichen und psychischen Gesundheit.
Bürgermeister Christian Margreiter
Bild: Johanna Birbaumer
Zudem will man die Betreuung von Demenzkranken verbessern und die Versorgung junger Menschen beim Übergang ins Erwachsenenalter ausbauen.
Im Neubau werden mehrere Bereiche gebündelt, darunter zwei Stationen der Akutpsychiatrie, die Gerontopsychiatrie und die Suchtabteilung. Auch Teile des Therapie- und Gesundheitszentrums Mutters ziehen ein.
Psychiatrische Versorgung muss Menschen in allen Lebensphasen erreichen und ganzheitlich gedacht werden.
Gesundheits-LR Cornelia Hagele
Bild: Johanna Birbaumer
Fokus auf Patientenwohl und gute Arbeitsqualität
Am Standort Hall kümmern sich derzeit rund 400 Mitarbeiter um mehr als 220 Betten. Mit dem Neubau sollen bessere Bedingungen für Patienten und Mitarbeiter realisiert werden. „Für unsere Patienten entstehen zeitgemäße, freundliche und therapeutisch optimale Rahmenbedingungen“, sagt Primar Altenstrasser.
Mehr Kapazitäten an fünf Klinikstandorten
Der Ausbau in Hall ist Teil einer größeren Tiroler Versorgungsoffensive: An den Standorten St. Johann in Tirol, Kufstein, Lienz, Zams und Hall sollen bis zum Jahr 2030 dann insgesamt 46 zusätzliche stationäre und tagesklinische Plätze entstehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.