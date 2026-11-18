Welche Bundesländer am meisten zahlen

Wer als Bürgermeister tendenziell besser verdienen will, ist in Salzburg eher richtig als im Burgenland. Auch Oberösterreich gilt bei den Gehältern für Gemeindechefs als eher großzügig. Die Steiermark zahlt in den kleinsten Gemeinden am wenigsten (bis 500 Einwohner 2832 Euro), in den größten dafür am meisten (bei mehr als 30.000 Einwohnern 11.328 Euro).