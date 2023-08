Rimac Nevera pulverisiert Nordschleifen-Rekord

Zum Vergleich: Der per Track Pack verschärfte Tesla hielt den Rekord mit 7:25,231, der Rimac war also auf den 20,8 Kilometern fast 20 Sekunden schneller unterwegs. Das sind Welten! Aber gut, der Tesla ist eine absurde und nicht unkomfortable Familienlimousine, der Nevera hingegen ein unglaublich potenter Hypersportwagen. Der allerdings auch komfortabel ausgelegt sein und vor allem auf schlechten Straßen glänzen soll. Die Leistungsdifferenz: 1020 zu 1914 PS. Der kroatische Rennfahrer Martin Kodric hatte also fast die doppelte Leistung zur Verfügung.