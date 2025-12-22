Rimac Nevera Founder‘s Edition: Für reiche Freaks

Der „Founder’s Club“, wie Rimac das nennt, ist mehr als eine Kundenliste – es ist eine Art geheime Bruderschaft der Superreichen. Die Mitglieder dürfen nicht nur ihr Auto im Rimac-Campus in Zagreb mit höchstkarätiger Unterstützung selber zu Ende designen, sondern erhalten einen Firmenausweis mit Zutritt zu Bugatti Rimac. Dazu kommen Einladungen zu Produktvorstellungen, Rekordfahrten und sogar Strategiegesprächen mit dem Management. Wer hier dabei ist, bekommt den exklusivsten Zugang, den die Autoindustrie derzeit zu bieten hat.