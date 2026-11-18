Anfang Zwanzig und zum ersten Mal am Karussell

Apropos Erwachsensein: Die beiden berühmten Tirolerinnen sind bis zu dem Christkindlmarkt-Besuch mit der „Krone“ noch nie in ihrem Leben mit einem Karussell gefahren! „Das war aber echt lustig. Fast besser als das Rodeln“, scherzt die 24-jährige Lara nach der neuen Erfahrung. Auch der 23-jährigen Selina steht die Freude ins Gesicht geschrieben. „Es fehlen nur die Km/h“, meint Egle. 2023 holten die beiden bei den Weltmeisterschaften in Oberhof Silber. In den beiden Folgejahren krönten sie sich zu Weltmeisterinnen. Und auch bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina gab es Grund zu jubeln: Bronze im Frauen-Doppelsitzer und Silber mit der österreichischen Teamstaffel.