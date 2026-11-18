Zwei Weltmeistertitel, ein Gesamtweltcupsieg und olympisches Edelmetall – aber noch nie zuvor eine Karussellfahrt gemacht. In der neuen Serie „Heißer Punsch mit Sport“ durften wir die private Seite von zwei der erfolgreichsten Rennrodlerinnen Österreichs kennenlernen.
Lichterglanz statt Eiskanal, Weihnachtsduft statt Adrenalin. Die Innsbrucker Altstadt verwandelt sich bereits in ein vorweihnachtliches Wintermärchen. Und mitten im regen Christkindlmarkttreiben schlendern mit Selina Egle aus Hall und Lara Kipp aus Innsbruck zwei echte Weltmeisterinnen. Die beiden Tirolerinnen, die im Doppelsitzer die Nummer eins der Welt sind, tauschten für einen Nachmittag Rennanzug gegen Winterjacke. Statt um Hundertstelsekunden ging es eine Woche vorm Weltcup-Auftakt in Winterberg diesmal um kulinarische Entdeckungen. „Das Highlight hier waren definitiv die Kiachl“, lacht Selina und Lara stimmt begeistert zu. Dass die beiden normalerweise mit bis zu 130 km/h durch den Eiskanal donnern, ist ihnen beim gemütlichen Bummel kaum anzusehen.
„Normalerweise haben wir nicht viel Zeit für Christkindlmärkte“, schildert Lara. Gerade im Winter ist der Terminkalender der beiden Spitzensportlerinnen dicht gefüllt. Training, Wettkämpfe und Reisen bestimmen den Alltag. Umso größer ist die Freude über die kurze Abwechslung. „Die ganzen Lichter, die Stimmung, die Leute, die Musik – einfach richtig zauberhaft“, schwärmt Lara. „Allerdings müssen wir im Gegensatz zu unserer Kindheit nun selbst bezahlen“, zeigt sie die Seite des Erwachenseins auf.
Anfang Zwanzig und zum ersten Mal am Karussell
Apropos Erwachsensein: Die beiden berühmten Tirolerinnen sind bis zu dem Christkindlmarkt-Besuch mit der „Krone“ noch nie in ihrem Leben mit einem Karussell gefahren! „Das war aber echt lustig. Fast besser als das Rodeln“, scherzt die 24-jährige Lara nach der neuen Erfahrung. Auch der 23-jährigen Selina steht die Freude ins Gesicht geschrieben. „Es fehlen nur die Km/h“, meint Egle. 2023 holten die beiden bei den Weltmeisterschaften in Oberhof Silber. In den beiden Folgejahren krönten sie sich zu Weltmeisterinnen. Und auch bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina gab es Grund zu jubeln: Bronze im Frauen-Doppelsitzer und Silber mit der österreichischen Teamstaffel.
„Das waren echt besondere Momente, aber jetzt freuen wir uns schon auf die Heim-WM in Igls“, erklärt Lara und ergänzt: „Anfang Februar dort gut abzuschneiden ist sicher ein großes sportliches Ziel.“ Besonders groß ist die Erleichterung, dass die Bahn in Igls bereits genutzt werden kann. „Ich bin total happy, dass die Bahn funktioniert. Wir haben schon einige Trainingsläufe absolvieren dürfen. Außerdem freuen wir uns total darauf, vor unseren Freunden, Familien und dem heimischen Fanclub performen zu dürfen“, stimmt Selina zu.
Studieren geht neben trainieren
Auf die Frage, was sie in ihrer Freizeit gerne machen, fällt die Antwort zunächst herrlich unkompliziert aus. „Momentan studieren und viel schlafen“, lacht Lara, die das Medizinstudium begonnen hat. Bei Selina bleibt es sportlich. Die Hallerin studiert Sportwissenschaften. „So schwierig, aber es geht sich gerade so aus“, lautet die ehrliche Einschätzung von beiden. „Es ist total wichtig, den Fokus auch auf die Ausbildung zu richten, dass man sich nebenbei etwas aufbaut. Der Sport kann einfach ganz schnell vorbei sein“, erklärt Selina und genießt ihren alkoholfreien Apfelpunsch. Doch noch will das Duo ordentlich abräumen.
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