Besondere Vorsicht ist geboten, wenn man mit einem Hund unterwegs ist. Dieser gehört unbedingt an die Leine. Denn während Wölfe Menschen grundsätzlich meiden, reagieren sie auf Hunde mitunter empfindlich. Sie können die Vierbeiner als Konkurrenten oder Feinde betrachten. Wird ein Wolf auf einen Menschen aufmerksam oder nähert er sich, soll man versuchen, ihn durch lautes Rufen und Klatschen zu verscheuchen.