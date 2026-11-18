Seit Monaten häufen sich die Hinweise auf einen Wolf in Oberwart (Burgenland). Bei Nachforschungen gab es nun aber eine überraschende Entdeckung ...
Seit Monaten sorgt ein vermeintlicher Wolf in Oberwart für Aufregung. Gleich siebenmal soll das Tier im Bereich eines Fastfood-Restaurants gesichtet worden sein. Die Meldungen landeten auch bei der zentralen Meldestelle des Landes, die seit dem Vorjahr Hinweise auf Wölfe und andere Großraubtiere sammelt. Ob tatsächlich ein Wolf durch die Stadt streift, blieb zunächst unklar.
Rund 100 Meldungen gingen seit der Einrichtung der Meldestelle im Vorjahr übrigens aus dem ganzen Burgenland ein. Über ein Online-Formular können Bürger Sichtungen von Wölfen, Goldschakalen und anderen Großraubtieren bekannt geben. Laut Landesjägermeister Roman Bunyai wird das Angebot gut angenommen und hilft, mögliche Vorkommen besser nachzuvollziehen.
Allerdings steckt nicht hinter jeder Meldung tatsächlich ein Wolf. Zwar gab es bereits Hinweise der Nachweiskategorie C3, bei denen ein Wolf nicht ausgeschlossen werden kann. Für einen gesicherten Nachweis würden diese jedoch nicht ausreichen, so Bunyai. Auch die sieben Sichtungen in Oberwart wurden genauer überprüft.
Überwachungskameras lieferten die Hinweise
Hinweise lieferten Betriebe in der Umgebung, die über Überwachungskameras verfügen. Nach Rücksprache mit ihnen zeichnet sich jetzt eine überraschende Erklärung ab: Bei dem vermeintlichen Wolf dürfte es sich um einen großen Schäferhund-Mischling handeln, der schon seit längerer Zeit durch die Gegend streunt.
Dass man im Burgenland tatsächlich einem Wolf begegnet, schätzt Bunyai als äußerst unwahrscheinlich ein. Sollte es dennoch passieren, empfiehlt er, Ruhe zu bewahren und sich langsam zu entfernen. Keinesfalls sollte man versuchen, sich dem Wildtier zu nähern.
Besondere Vorsicht ist geboten, wenn man mit einem Hund unterwegs ist. Dieser gehört unbedingt an die Leine. Denn während Wölfe Menschen grundsätzlich meiden, reagieren sie auf Hunde mitunter empfindlich. Sie können die Vierbeiner als Konkurrenten oder Feinde betrachten. Wird ein Wolf auf einen Menschen aufmerksam oder nähert er sich, soll man versuchen, ihn durch lautes Rufen und Klatschen zu verscheuchen.
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