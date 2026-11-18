Paukenschlag im Eiskanal! Bob-Pilotin Katrin Beierl holt die deutsche Weltmeisterin Kim Kalicki als interimistische Bahn-Trainerin in ihr Team: „Sie wird mich mit ihrem Wissen vor allem auf deutschen Bahnen unterstützen.“
Eigentlich wären Katrin Beierl und Kim Kalicki im Eiskanal nach wie vor Rivalinnen, die deutsche Weltklasse-Pilotin bestreitet aufgrund einer Knieverletzung in diesem Winter aber keine Rennen: „Ich höre jetzt nicht endgültig auf. Ich will aber mit 35 kein künstliches Knie haben.“
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