Donnerstag bringt neue Regenschauer

Lange hält die Wetterberuhigung allerdings nicht an. Am Donnerstag darf sich der Osten zunächst noch über freundliche Stunden und etwas Sonnenschein freuen. Von Westen her schieben sich im Tagesverlauf jedoch dichtere Wolken ins Land, die auch Regenschauer im Gepäck haben. Dieses Mal bleibt selbst der Süden nicht verschont. Die Temperaturen erreichen nur noch sieben bis 13 Grad.