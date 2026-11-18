Jacke zu, Schirm griffbereit! Der Mittwoch zeigt sich von seiner wechselhaften Seite. Während sich im Süden noch einige Sonnenstunden ausgehen, ziehen im Norden immer wieder Regenschauer durch. Dazu bläst teils kräftiger Westwind. Immerhin: Im Osten darf man sich auf die höchsten Temperaturen freuen.
Ein Blick aus dem Fenster lohnt sich am Mittwoch durchaus: Sonne und Wolken geben einander immer wieder die Klinke in die Hand. Vor allem in der Nordhälfte Österreichs ziehen dabei zeitweise Regenschauer durch. Wer in höheren Lagen unterwegs ist, muss sich ab etwa 1400 Metern Seehöhe bereits auf Schnee einstellen.
Wesentlich freundlicher präsentiert sich das Wetter im Süden. Dort bleibt es weitgehend trocken und die Sonne lässt sich auch am häufigsten blicken. Aus westlichen Richtungen weht oft lebhafter bis starker Wind, stellenweise sind sogar kräftige Böen möglich. Im Süden bleibt es hingegen deutlich ruhiger.
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Am wärmsten wird es im Osten: Nach einem frischen Start mit Frühwerten zwischen null und acht Grad klettern die Temperaturen tagsüber auf acht bis 17 Grad.
Donnerstag bringt neue Regenschauer
Lange hält die Wetterberuhigung allerdings nicht an. Am Donnerstag darf sich der Osten zunächst noch über freundliche Stunden und etwas Sonnenschein freuen. Von Westen her schieben sich im Tagesverlauf jedoch dichtere Wolken ins Land, die auch Regenschauer im Gepäck haben. Dieses Mal bleibt selbst der Süden nicht verschont. Die Temperaturen erreichen nur noch sieben bis 13 Grad.
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