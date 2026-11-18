Schritt ins Ungewisse

„Wir sind bei einer neuen Plattenfirma und sehr viele Menschen haben sehr hart an diesem Projekt gearbeitet“, erzählt uns Mark Owen im „Krone“-Talk. Er ist frühmorgens aus seiner sonnigen Wahlheimat Los Angeles zugeschalten und erklärt, warum er auch mit 54 Jahren und mehr als dreieinhalb Jahrzehnte Erfahrung als Profimusiker vor jedem neuen Output noch immer nervös ist. „Man kann so hart an etwas arbeiten, wie man will, es ist jedes Mal ein Schritt ins Ungewisse. Du weißt du nie, ob es den Leuten gefällt oder du gerade den Zeitgeist triffst. Dieses Gefühl der Unsicherheit, das geht nie ganz weg.“ In Großbritannien absolvierten Take That zuletzt eine fulminante Stadiontour. Auch wenn sie in der Heimat noch einmal um Welten populärer sind als im Rest der Welt – man braucht sich auch in der dritten großen Karrierephase nicht schüchtern zu verstecken. 20 bis 30 Songs haben die drei zusammengetragen und in einer aktiven Studiowoche in London aussortiert. Am Ende ging es schnell. „Die Gesangsspuren haben wir erst im September gemacht. Da gibt es normalerweise doch mehr Vorlauf.“