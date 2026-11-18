„Dreamers“ ist das neue und bereits vierte Album in der Dreierbesetzung Gary Barlow, Mark Owen und Howard Donald – ist die einstige Boygroup-Größe Take That im gereiften Alter stabil wie nie? Owen gibt es uns Einblicke in die Banddynamik und Ausblicke auf das „Krone“-Konzert im Sommer 2027 in der MetaStadt Wien.
Irgendwann muss man eine Zeitrechnung neu aufstellen – im Falle der britischen Boyband-Legende Take That ist die Gegenwart ein guter Zeitpunkt dafür. „Dreamers“ ist das vierte Album in der Dreierbesetzung Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen, womit man in puncto Veröffentlichungen endgültig alle anderen Phasen hinter sich ließ. Zuerst gab es die drei Teenie-Kultalben aus den 90ern – damals noch mit Robbie Williams und Jason Orange. Beide sollten nach der endgültigen Trennung 1996 später in den musikalischen Stall zurückkehren, die Combo 2014 aber endgültig verlassen. Robbie ist seitdem gut (Europa) und weniger gut (USA) als Solokünstler im Geschäft, Orange hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – und die übrigen drei Herren, das Fundament von Take That, hat sich mittlerweile so positioniert, dass man alle paar Jahre mehr als adäquate Alben veröffentlicht und sich ein äußerst gutes Standing bei alten, als auch neuen Fans erarbeitet hat. „Dreamers“ nennt sich ihr zehntes Werk und zählt ob seiner Eingängigkeit und Vielseitigkeit zu den besseren im langjährigen Habitus der Combo.
Schritt ins Ungewisse
„Wir sind bei einer neuen Plattenfirma und sehr viele Menschen haben sehr hart an diesem Projekt gearbeitet“, erzählt uns Mark Owen im „Krone“-Talk. Er ist frühmorgens aus seiner sonnigen Wahlheimat Los Angeles zugeschalten und erklärt, warum er auch mit 54 Jahren und mehr als dreieinhalb Jahrzehnte Erfahrung als Profimusiker vor jedem neuen Output noch immer nervös ist. „Man kann so hart an etwas arbeiten, wie man will, es ist jedes Mal ein Schritt ins Ungewisse. Du weißt du nie, ob es den Leuten gefällt oder du gerade den Zeitgeist triffst. Dieses Gefühl der Unsicherheit, das geht nie ganz weg.“ In Großbritannien absolvierten Take That zuletzt eine fulminante Stadiontour. Auch wenn sie in der Heimat noch einmal um Welten populärer sind als im Rest der Welt – man braucht sich auch in der dritten großen Karrierephase nicht schüchtern zu verstecken. 20 bis 30 Songs haben die drei zusammengetragen und in einer aktiven Studiowoche in London aussortiert. Am Ende ging es schnell. „Die Gesangsspuren haben wir erst im September gemacht. Da gibt es normalerweise doch mehr Vorlauf.“
Wenn sich so mancher Fan beim Durchhören der neuen Songs an früher erinnert fühlt, ist das kein Zufall. „Unser Debütalbum war uns bei den Arbeiten zu diesem Werk sehr nah“, erläutert Owen, „sehr viel von diesem frischen, freien, unschuldigen Gefühl von einst konnten wir hier reproduzieren.“ Einen ersten Hinweis auf neue Musik erhielten die Fans bereits im Abspann ihrer dreiteiligen Netflix-Doku von Anfang des Jahres, als die erste und im März offiziell veröffentlichte Single „You’re A Superstar“ das erste Mal angespielt wurde. „Der Track hat sich sofort als perfekte Single herausgestellt, wir mussten einfach damit ins Rennen gehen.“ Hat man sich bei den letzten beiden Alben noch für längere Zeit einkaserniert, wählte man dieses Mal den Weg der Freiheit, weshalb Lieder wie „Wonderkids“, „Sweet July“ oder der Titeltrack „Dreamers“ wesentlich luftiger und breiter klingen. „Wir haben uns selbst erlaubt, verschiedene Richtungen einzuschlagen, viel zu diskutieren und mit Ideen zu jonglieren. Es war ein sehr spielerisches und leichtfüßiges Arbeiten.“
Besonders breites Publikum
Diese Leichtigkeit innerhalb der Band könnte ein Grund sein, warum so viele Lieder wie Hymnen klingen, schnell im Ohr bleiben. „Howard hat da auf die Tube gedrückt“, lacht Owen auf, „er wollte große Refrains und catchy Melodien. Gott sei Dank haben wir ihn gelassen, denn er ist auch DJ und mag flotte Musik, die schnell ins Ohr geht. Für mich ist es unser seelenvollstes und echtestes Album seit ,Nobody Else‘ Mitte der 90er-Jahre. Wir alle waren fokussiert, hatten wahnsinnig viel Spaß an der Arbeit und sollten, dass jeder Song seine eigene Persönlichkeit besitzt und auf der Bühne stattfinden kann.“ Die Kollaboration mit Hitparadenstürmer Michael Patrick Kelly für den Song „Feel My Love“ war in Hinblick auf noch mehr Popularität im deutschsprachigen Raum auch nicht die schlechteste Entscheidung. „Es gab überhaupt kein ,das können wir nicht‘. Wir waren offen, haben allen Ideen Gehör gestattet und vieles davon umgesetzt. Zudem haben wir mittlerweile ein sehr breites und diverses Publikum. Auch junge Leute sind vermehrt bei unseren Konzerten und wir bieten allen etwas an.“
Apropos Offenheit – bedeutete das auch, man haben sich mit früheren Mitgliedern wie Robbie Williams auch zusammengesprochen, für eine etwaige Kooperation? „So offen dann auch wieder nicht“, lacht Owen laut auf, „wo immer wir mit Take That hingehen, Robbie und Jason sind immer in unseren Herzen und ein Teil der Band. Wir haben einen WhatsApp-Gruppenchat, in dem wir alle gemeinsam kommunizieren. Wir können uns jederzeit zusammenreden, treffen und etwas Essen gehen, wenn es die Zeit erlaubt. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir ein zweites Mal als Quintett unterwegs waren und man sollte niemals nie sagen, aber ich sehe so eine Zusammenstellung eher als unmöglich an. Wir alle haben unsere Leben und Karrieren und sind für immer miteinander verknüpft, aber es passt sehr gut so wie es derzeit ist.“ Den Opener „Wonderkids“ hat sich die Band selbst auf den Leib geschrieben. „,Dreamers‘ atmet den Spirit unserer Jugendtage in Manchester. Als alles begann. Alles hat sich wunderbar zusammengefügt und fühlt sich gut und natürlich an.“
In der Gemeinschaft liegt die Kraft
Auch der Gemeinschaftsgeist innerhalb der Band ist stabil. „Bei uns ist nie alles gleich, natürlich gibt es immer wieder Schwankungen in alle Richtungen, aber wir drei sind reifer geworden – als Musiker, Menschen und Freunde. Es gab Zeiten, da war jeder laut und wollte jeder gehört werden. Aber dieses Schreien nach Aufmerksamkeit ist vorüber. Wir hören heute genau zu und behandeln uns gleichberechtigt. Jeder hat Respekt vor dem anderen und gibt anderen genug Raum. Ich liebe es, wenn wir zusammenarbeiten und an Songs basteln, aber ich liebe es genauso, wenn wir mit unseren Familien zusammenkommen und einfach nur ein langes Abendessen genießen. Da haben weder Plattenfirma noch Management Zugang – da geht es nur um uns. Das Leben ist sehr hektisch, aber man muss sich diese Phasen gönnen. Sie sind wichtig, um sich nicht selbst zu verlieren.“
Apropos „Dreamers“ – wovon träumt Mark Owen noch? „Wenn wir so weitermachen können wie jetzt, wäre das schon ein Traum. Bei uns herrscht sehr viel Dankbarkeit für alles. Irgendwann werden die Dinge schwieriger. Ich kann mich noch gut an den Tag erinnern, als ich wegen eines Problems im Fuß nicht mehr richtig Fußballspielen konnte. In meinem Kopf bin ich noch immer Diego Maradona, körperlich aber nicht mehr annähernd. Und wer weiß? Dann hast du was in den Händen und kannst nicht mehr Gitarre oder Klavier spielen. Die Erinnerungen bleiben und sie sind schön, aber man muss der Realität ins Auge sehen. Je älter man wird, umso schwieriger lassen sich gewisse Dinge im Leben bewerkstelligen.“ Ein Wembley-Stadion in London x-fach auszuverkaufen wie etwa Oasis wäre sicher toll, spielt in der Prioritätenliste Owens aber nicht mehr die große Rolle. „Ein Leben voller Liebe, Freude und der Möglichkeit, das zu tun, was man wirklich tun will – das ist meine Vorstellung von Glück.“
„Krone“-Konzert in Wien
Mit ihrem neuen Album „Dreamers“ und allen großen Hits kommen Take That am 22. Juli kommenden Jahres für ein „Krone“-Konzert in die Metastadt Wien. Unter www.oeticket.com gibt es noch Karten für das sommerliche Open-Air-Highlight. Man darf sich auf eine gut eingeölte Band an einem weiteren Zenit ihrer Karriere freuen.
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