Ein absolutes Highlight! Austrias Frauen prallen im letzten Heimspiel der Ligaphase am Donnerstag auf Bayern München. Und da blüht ein neuer Zuschauerrekord auf heimischer Klubebene, wird die bisherige Bestmarke von 8832 Fans wohl fallen. Klar, dass die Freude darüber bei den Veilchen groß ist.
Bis Dienstag waren über 7600 verkaufte Tickets für Austrias Königsliga-Heimhit gegen Bayern weg. Da fällt am Donnerstag wohl der allgemeine Zuschauer-Rekord bei einem Spiel eines österreichischen Frauen-Vereins, sprich die 8832 vor zwei Jahren bei St. Pölten gegen Barça ebenfalls in der Generali-Arena.
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