Ein absolutes Highlight! Austrias Frauen prallen im letzten Heimspiel der Ligaphase am Donnerstag auf Bayern München. Und da blüht ein neuer Zuschauerrekord auf heimischer Klubebene, wird die bisherige Bestmarke von 8832 Fans wohl fallen. Klar, dass die Freude darüber bei den Veilchen groß ist.