Frau unter Verdacht
Mädchen (5) auf offener Straße in Köln angegriffen
In der deutschen Großstadt Köln ist ein fünfjähriges Mädchen auf offener Straße angegriffen und schwer verletzt worden. Verdächtigt wird eine 26-jährige Frau, die das Kind laut Polizeiangaben nicht kannte. Sie sei mutmaßlich psychisch krank und schon in der Vergangenheit durch Gewaltdelikte aufgefallen, hieß es.
Die 26-Jährige soll das Mädchen am Donnerstag unvermittelt auf der Straße attackiert haben. Sie habe dem Kind mehrfach gegen den Kopf getreten, hieß es. Die Mutter war nach bisherigen Erkenntnissen bei dem Vorfall dabei. Ein unbeteiligter Zeuge habe schließlich eingegriffen und die Angreiferin gestoppt.
Die Fünfjährige wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen konnte sie dieses aber wieder verlassen. Die Verdächtige sei wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Haftrichter ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Die Hintergründe der Tat waren am Montagnachmittag laut der Polizei unklar.
Die 26-Jährige ist den Beamtinnen und Beamten bereits bekannt, unter anderem wegen Körperverletzung. Sie hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Zunächst sollen jetzt Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls befragt werden. Von dem Angriff auf das Mädchen existiert auch Videomaterial, das noch ausgewertet wird.
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