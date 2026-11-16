Mädchen (5) auf offener Straße in Köln angegriffen

Die Fünfjährige wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen konnte sie dieses aber wieder verlassen. Die Verdächtige sei wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Ein Haftrichter ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Die Hintergründe der Tat waren am Montagnachmittag laut der Polizei unklar.