Psychomagische Erleuchtung der spielerischen Art

Vada und teatro zumbayllu führen den „HeilsVersprecher“ in die dritte Runde. Uraufgeführt wird die performative Theaterreihe am 26. November im Klagenfurter Kulturraum Ventil.
Der Pfad ist schmal zwischen Versprechen und Versprecher – generell und ganz aktuell bei Vada und teatro zumbayllu, die ihren „HeilsVersprecher“ in die dritte Runde schicken. Dahinter steht eine performative Theaterreihe, die im immersiven Heilungslabyrinth Selbstoptimierung, Esoterik und Erleuchtung auf die satirische Schaufel nimmt und zur Therapiesitzung der anderen Art bittet.
Angelehnt ist das Ganze an die psychomagischen Ideen des chilenischen Künstlers, Filmemachers und Mystikers Alejandro Jodorowsky, der alternative Heil- und Therapiemethoden entwickelte, die Elemente aus Psychoanalyse, schamanistischen Ritualen, Theater, Tarot und surrealistischer Kunst verbanden.
Wie man dabei auch noch aktuelle lokale und globale Dringlichkeit einfließen lässt, erfährt man Ende November von Kamran Gharabaghi, Yulia Izmaylova, Felix Strasser, Florian und Sara Zambrano, die das Publikum „lotsen, behandeln, prüfen, optimieren und erleuchten.“ Und weil die „seelische Kur zum Genießen, Mitmachen und Fürchten“ auch noch ganz viel Spaß macht, sollte man sich die 3. HVP-Auffrischung zu Gemüte führen.
Denn wer weiß: Vielleicht ist man nach der Uraufführung am 26. November (20 Uhr) im Klagenfurter Ventil so erleuchtet, dass man im Dunkeln keine Taschenlampe mehr braucht. Karten : 0680/134 78 41.
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