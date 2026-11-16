Psychomagische Erleuchtung der spielerischen Art

Wie man dabei auch noch aktuelle lokale und globale Dringlichkeit einfließen lässt, erfährt man Ende November von Kamran Gharabaghi, Yulia Izmaylova, Felix Strasser, Florian und Sara Zambrano, die das Publikum „lotsen, behandeln, prüfen, optimieren und erleuchten.“ Und weil die „seelische Kur zum Genießen, Mitmachen und Fürchten“ auch noch ganz viel Spaß macht, sollte man sich die 3. HVP-Auffrischung zu Gemüte führen.