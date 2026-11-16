Expertin: „Den ,netten‘ Freier gibt es nicht“

Sie kennen den Begriff: Ein Freier ist ein Mann, der zu einer Prostituierten geht. Und „nett“ ist keiner davon: „Das gibt es nicht“, sagt die deutsche Expertin Ingeborg Kraus. Wir haben mit ihr bei einem Linz-Besuch über Zwangsprostitution gesprochen – und vor allem jene, die sie in Anspruch nehmen. Ein ernüchterndes Menschenbild.