Expertin: „Den ,netten‘ Freier gibt es nicht“

Sie kennen den Begriff: Ein Freier ist ein Mann, der zu einer Prostituierten geht. Und „nett“ ist keiner davon: „Das gibt es nicht“, sagt die deutsche Expertin Ingeborg Kraus. Wir haben mit ihr bei einem Linz-Besuch über Zwangsprostitution gesprochen – und vor allem jene, die sie in Anspruch nehmen. Ein ernüchterndes Menschenbild.
Wenn es um Zwangsprostitution und Sexkäufer geht, macht Ingeborg Kraus kaum einer was vor: Immerhin arbeitet sie seit Jahren praktisch nicht nur mit den Opfern, sondern vor allem auch mit jenen, die die „Ware Mensch“ kaufen, und forscht zum Thema. Und Kraus sagt: „Es gibt keine netten Freier.“
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