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17. Staffel vor Start

„Dancing Stars“: Diese VIPs sollen 2027 mittanzen

Adabei Österreich
16.11.2026 17:00
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Bislang gab es immer vor dem Start der jeweiligen „Dancing Stars“-Staffeln das große Promi-Raten: Wer tanzt mit, wer liegt gut im Rennen um die heißbegehrten Plätze im ORF-Ballroom und wen würden die Zuschauer gerne sehen? Kurz vor dem Start der 17. Staffel nächstes Jahr kursieren auch jetzt wieder die ersten Namen von Kandidaten.

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Gerade erst dieser Tage ging ein Raunen durch die „Dancing Stars“-Fangemeinde, als es hieß, dass Profi-Urgestein Florian Gschaider 2027 nicht mehr dabei sein wird. Aus gesundheitlichen Gründen wird der sympathische Salzburger künftig nicht mehr übers glatte Parkett am ORF-Küniglberg tänzeln können.

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