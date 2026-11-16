„Dancing Stars“: Diese VIPs sollen 2027 mittanzen

Bislang gab es immer vor dem Start der jeweiligen „Dancing Stars“-Staffeln das große Promi-Raten: Wer tanzt mit, wer liegt gut im Rennen um die heißbegehrten Plätze im ORF-Ballroom und wen würden die Zuschauer gerne sehen? Kurz vor dem Start der 17. Staffel nächstes Jahr kursieren auch jetzt wieder die ersten Namen von Kandidaten.