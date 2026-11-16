„Dancing Stars“: Diese VIPs sollen 2027 mittanzen

Bislang gab es immer vor dem Start der jeweiligen „Dancing Stars“-Staffeln das große Promi-Raten: Wer tanzt mit, wer liegt gut im Rennen um die heißbegehrten Plätze im ORF-Ballroom und wen würden die Zuschauer gerne sehen? Kurz vor dem Start der 17. Staffel nächstes Jahr kursieren auch jetzt wieder die ersten Namen von Kandidaten.
Gerade erst dieser Tage ging ein Raunen durch die „Dancing Stars“-Fangemeinde, als es hieß, dass Profi-Urgestein Florian Gschaider 2027 nicht mehr dabei sein wird. Aus gesundheitlichen Gründen wird der sympathische Salzburger künftig nicht mehr übers glatte Parkett am ORF-Küniglberg tänzeln können.
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