Dachstuhlbrand gelegt? Frau in Italien gefasst

Ein Feuer zerstörte im August den gesamten Dachstuhl einer Wohnhausanlage in Klosterneuburg (NÖ). Der Schaden beträgt rund 760.000 Euro. Nun steht eine 50-Jährige aus dem Bezirk Tulln unter Brandstiftungsverdacht. Sie wurde in Italien festgenommen und nach Österreich ausgeliefert.
Ein zerstörter Dachstuhl und rund 760.000 Euro Schaden: Nach dem Brand einer Wohnhausanlage in Klosterneuburg haben die Ermittler eine Verdächtige ausgeforscht. Die 50-Jährige aus dem Bezirk Tulln wurde mit Europäischem Haftbefehl gesucht und in Italien festgenommen. Das Feuer war am 26. August gegen 23.35 Uhr ausgebrochen. Der gesamte Dachstuhl der Wohnhausanlage wurde dabei zerstört.
Ermittler untersuchten die Brandursache
Spezialisten des Landeskriminalamtes Niederösterreich untersuchten gemeinsam mit Sachverständigen der Brandverhütungsstelle die Ursache. Ihr Ergebnis: Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit war eine Zündquelle fahrlässig oder vorsätzlich eingebracht worden.
Im Zuge umfangreicher Ermittlungen geriet die 50-Jährige unter Verdacht. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg erließ einen Europäischen Haftbefehl gegen sie.
Beschuldigte machte keine Angaben
Am 25. Oktober wurde die Frau in Italien festgenommen. Am 6. November erfolgte ihre Auslieferung nach Österreich. Bei der Einvernahme machte die Beschuldigte keine Angaben. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sie in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Für sie gilt die Unschuldsvermutung.
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