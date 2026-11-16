Dachstuhlbrand gelegt? Frau in Italien gefasst

Ein zerstörter Dachstuhl und rund 760.000 Euro Schaden: Nach dem Brand einer Wohnhausanlage in Klosterneuburg haben die Ermittler eine Verdächtige ausgeforscht. Die 50-Jährige aus dem Bezirk Tulln wurde mit Europäischem Haftbefehl gesucht und in Italien festgenommen. Das Feuer war am 26. August gegen 23.35 Uhr ausgebrochen. Der gesamte Dachstuhl der Wohnhausanlage wurde dabei zerstört.