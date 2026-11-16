Bühne fürs Ehrenamt: Botschafter der Volkskultur

„Chorheimer“ wird Ernst Pollheimer liebevoll genannt. Der Chorverband Kärnten hat ihn für die Ehrung vorgeschlagen, weil er ein leidenschaftlicher Musiker und Pädagoge ist und als solcher seit Jahrzehnten maßgeblich die Kärntner Chorlandschaft prägt. Seit 1980 leitet er verschiedene Chöre und steht dabei insbesondere der Singgemeinschaft Krumpendorf (seit 1985) sowie dem Polizeichor Kärnten (seit 2001) als musikalischer Leiter vor. Seine Expertise gibt er seit 1995 als Chorleiter der Chorregion Wörthersee/Rosental und als gefragter Seminarleiter im Chorverband Kärnten weiter. Neben zahlreichen regionalen Kursen zeichnete er sich unter anderem zehn Jahre lang als Seminarleiter der renommierten Singwoche mit Chorleiterschulung in St. Georgen am Längsee aus.