Bühne fürs Ehrenamt: Botschafter der Volkskultur

Wie viel Zeit sie in all den Jahren und Jahrzehnten für Traditionspflege, Organisation und Vereinsarbeit abgezwackt haben, kann keiner mehr sagen. Aber sie haben es gern und aus Überzeugung getan, die Botschafter der Volkskultur, die am Sonntag auf der Brauchtumsmesse geehrt wurden.
Erstmals wurden 2015 Botschafter der Volkskultur ausgezeichnet. Viele Kärntnerinnen und Kärntner sind in ihrer Freizeit unentgeltlich, mit vollem Einsatz für Brauchtum und Tradition im Einsatz, fördern in ihren Vereinen die Gemeinschaft, geben die Überlieferungen an die nachkommenden Generationen weiter. Ihre Leistungen sind auch Ansporn für die Jugend.
Als Zeichen der Wertschätzung für ihr Engagement wurde ihnen eine Urkunde und als sichtbares Zeichen einen Anstecker verliehen. Er ist gleichzeitig eine Bitte und ein Auftrag, weiterhin die Traditionen lebendig zu erhalten.
Heuer als Botschafter der Volkskultur geehrt wurden:
Kurt Seiwald und Josef Huber von der Gesellschaft der Gendarmeriefreunde als Trägerorganisation der k.u.k. Traditionsgendarmerie Kärnten: Kurt Seiwald, Gendarmeriechefinspektor i.R., war in den vergangenen 14 Jahren, Gendarmeriechefinspektor i.R. Josef Huber in den vergangenen 13 Jahren innerhalb der k.u.k Traditionsgendarmerie bei unzähligen Einsätzen und Ausrückungen der Garde im In- und Ausland in Uniform der ehemaligen kaiserlichen Gendarmerie aktiv. Huber ist gleichzeitig immer wieder als Stellvertreter des Kommandanten erfolgreich im Einsatz gestanden.
Drei Geehrte sind im Landesverband der Bürger- und Goldhaubenfrauen Kärntens aktiv: Gertraud Scherr von den Bürger- und Goldhaubenfrauen Feldkirchen ist seit 40 Jahren im Vorstand als Schriftführerin tätig. Klari Klimbacher von den St. Veiter Frauen im Bürgerkleid ist seit 33 Jahren im Vorstand als Schriftführerin tätig und Karla Oberlercher von den Oberdrauburger Goldhaubenfrauen ist seit 15 Jahren im Vorstand als Obfrau und Chronistin tätig.
Die Dichtersteingemeinschaft Zammelsberg kann auf Franz Trainacher zählen: Als Autor von fünf Gedichtbänden in Mundart und Schriftsprache, Verfasser des Festprologs für das Goldene Buch von Gurk und durch Beiträge im Frankfurter Brentano-Jahrbuch erlangte er literarische Anerkennung. Seine kulturellen Verdienste brachten ihm den Herbert-Flattner-Gedenkpreis, den Ehrenpfennig der Stadt Klagenfurt sowie im Vorjahr die Auszeichnung als Ehrenkrugträger der Dichtersteingemeinschaft Zammelsberg ein. Seine große Leidenschaft gilt dem Gesang: Als langjähriger Sänger und Obmann der Sängerrunde Magistrat Klagenfurt, ehemaliges Mitglied des Chores „Freundschaft an der Gurk“ und aktueller Sänger des Chores der Kärntner Landsmannschaft prägt er die regionale Musiklandschaft. Ehrenamtlichen Einsatz zeigt Trainacher für ältere Mitmenschen im Seniorenpark Klagenfurt sowie bei Brauchtumsmessen, Adventkonzerten, Muttertagsfeiern und Liederabenden durch seine Gedichtvorträge und Gesang.
„Chorheimer“ wird Ernst Pollheimer liebevoll genannt. Der Chorverband Kärnten hat ihn für die Ehrung vorgeschlagen, weil er ein leidenschaftlicher Musiker und Pädagoge ist und als solcher seit Jahrzehnten maßgeblich die Kärntner Chorlandschaft prägt. Seit 1980 leitet er verschiedene Chöre und steht dabei insbesondere der Singgemeinschaft Krumpendorf (seit 1985) sowie dem Polizeichor Kärnten (seit 2001) als musikalischer Leiter vor. Seine Expertise gibt er seit 1995 als Chorleiter der Chorregion Wörthersee/Rosental und als gefragter Seminarleiter im Chorverband Kärnten weiter. Neben zahlreichen regionalen Kursen zeichnete er sich unter anderem zehn Jahre lang als Seminarleiter der renommierten Singwoche mit Chorleiterschulung in St. Georgen am Längsee aus.
Im Kärntner Volkstanz- und Trachtenverband engagiert sich seit eineinhalb Jahrzehnten mit viel Herzblut Sarah Krainer. Vor allem die Jugend- und Brauchtumspflege sind ihr wichtig. Seit 15 Jahren ist sie tragendes Mitglied der Kindervolkstanzgruppe Klagenfurt und der Trachtenjugend Kärnten, wo sie vielseitige Funktionen wie die Organisation, die Medien- und Pressearbeit sowie das Amt der Trachtenwartin übernimmt. Zu ihren gestalterischen Höhepunkten zählen die aktive Mitarbeit beim alljährlichen Internationalen Kinder-Tanz- und Friedensfestival sowie ihre Rolle als Mitorganisatorin des Kinder- und Jugendseminars „Jugend tanzt“ in Cap Wörth in Velden.
Marco Liendl ist seit 1995 Mitglied der Uniformierten Schützengarde Tiffen, seit 2002 auch Vorstandsmitglied. Obmann der Schützengarde Tiffen war er von 2006 bis 2016 und ist es wieder seit 2021. Im Landesverband der Kärntner Bürger und Schützengarden war er stellvertretender Obmann von 2012 bis 2016. Weiters ist er seit 1995 Mitglied der Dorfgemeinschaft Tiffen und seit 2006 auch Vorstandsmitglied.
2015 wurde Peter Fercher zum Landesobmann des Kärntner Bildungswerks, das sich für Erwachsenenbildung einsetzt, gewählt.
Das Kärntner Volksliedwerk leitet Marianne Hötzl. Der Verband sammelt, bewahrt, erforscht und vermittelt das regionale musikalische Erbe, das Kärntnerlied, die Volksmusik und den Volkstanz.
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