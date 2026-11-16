Pattinson wird Bond: Ist er der Richtige?

Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Daniel Craig, und jetzt Robert Pattinson. Der ehemalige „Twilight“-Star übernimmt die Lizenz zum Töten. Neben Pattinson waren laut Berichten unter anderem auch Nicholas Hoult, und Callum Turner in der engeren Auswahl. Produzent Amazon spricht von einer „neuen Ära“ für Bond. Bis der Film 2028 ins Kino kommt, werden seit „Keine Zeit zu sterben“ rund sieben Jahre vergangen sein, so lange wie noch nie. Hat sich das Warten gelohnt?