Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Der neue 007

Pattinson wird Bond: Ist er der Richtige?

Community
16.11.2026 17:19
Pattinson, Robert Pattinson. Ist er der Richtige für die 007?
Pattinson, Robert Pattinson. Ist er der Richtige für die 007?(Bild: Krone-Collage/AP/Scott A Garfitt, APA-Images / mptv / MPTV.net)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Nach monatelangem Rühren in der Gerüchteküche ist es nun ausgeschüttelt:  Robert Pattinson tritt die Nachfolge von Daniel Craig an. Einst Vampir in „Twilight“, später Batman, und bald im Smoking mit Martini in der Hand als 007. Passt das zusammen?

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Daniel Craig, und jetzt Robert Pattinson. Der ehemalige „Twilight“-Star übernimmt die Lizenz zum Töten. Neben Pattinson waren laut Berichten unter anderem auch Nicholas Hoult, und Callum Turner in der engeren Auswahl. Produzent Amazon spricht von einer „neuen Ära“ für Bond. Bis der Film 2028 ins Kino kommt, werden seit „Keine Zeit zu sterben“ rund sieben Jahre vergangen sein, so lange wie noch nie. Hat sich das Warten gelohnt? 

Ihre Meinung ist gefragt!
Ist Pattinson für Sie eine Überraschung oder eine logische Wahl? Wen hätten Sie lieber als 007 gesehen? Und was macht für Sie einen echten James Bond aus: Charme, Härte oder britischer Stil? Diskutieren Sie mit:

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
16.11.2026 17:19
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
So lief die brutale Attacke auf die Krampusse ab
132.599 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Hoizknecht Teifin veranstalten den Lauf in Ansfelden (Oberösterreich). Wegen aggressiver ...
Österreich
„Bis zum Schluss hat Julian Tischtennis geliebt“
114.112 mal gelesen
Einen kleinen Tischtennistisch nahm Julian mit ins Landesklinikum Salzburg. Noch im Sommer nahm ...
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
105.572 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Innenpolitik
Korruption in Ungarn: SPÖ vermisst FPÖ-Aufschrei
1231 mal kommentiert
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (links) wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) ...
Außenpolitik
Macron: „Ist das Rezept für den nächsten Krieg!“
828 mal kommentiert
Macron gilt als großer Unterstützer der Selenskyj-Regierung.
Außenpolitik
Versiegt bald Geldfluss nach Kiew? Die EU baut vor
818 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ...
Mehr Forum
Kommentar des Tages
Krampuslauf: „Wer hier lebt, muss Respekt zeigen!“
Sparkurs auf Blau?
Budget: „FPÖ tun lassen“ gegen „Voodoo-Politik“
Debatte ums Binnen-I
Gendern im Alltag: Haben Sie sich daran gewöhnt?
Diskutieren Sie mit!
Was geht Ihnen ab im „Herbst der Ergebnisse“?
Blaue Budget-Pläne
Würde ein Finanzminister der FPÖ besser sparen?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf