Pattinson wird Bond: Ist er der Richtige?

Nach monatelangem Rühren in der Gerüchteküche ist es nun ausgeschüttelt: Robert Pattinson tritt die Nachfolge von Daniel Craig an. Einst Vampir in „Twilight“, später Batman, und bald im Smoking mit Martini in der Hand als 007. Passt das zusammen?
Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, Daniel Craig, und jetzt Robert Pattinson. Der ehemalige „Twilight“-Star übernimmt die Lizenz zum Töten. Neben Pattinson waren laut Berichten unter anderem auch Nicholas Hoult, und Callum Turner in der engeren Auswahl. Produzent Amazon spricht von einer „neuen Ära“ für Bond. Bis der Film 2028 ins Kino kommt, werden seit „Keine Zeit zu sterben“ rund sieben Jahre vergangen sein, so lange wie noch nie. Hat sich das Warten gelohnt?
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Ist Pattinson für Sie eine Überraschung oder eine logische Wahl? Wen hätten Sie lieber als 007 gesehen? Und was macht für Sie einen echten James Bond aus: Charme, Härte oder britischer Stil? Diskutieren Sie mit: