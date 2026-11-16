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Tesla will „Cybercabs“ in Deutschland produzieren

Wirtschaft
16.11.2026 16:50
Der US-Elektroautobauer Tesla plant, ab 2029 „Cybercabs“ (Bild) in Grünheide bei Berlin zu ...
Der US-Elektroautobauer Tesla plant, ab 2029 „Cybercabs“ (Bild) in Grünheide bei Berlin zu produzieren.(Bild: AFP/JADE GAO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der US-Elektroautobauer Tesla will ein neues Produktionsgebäude in Grünheide bei Berlin errichten, um dort sogenannte „Cybercabs“ zu produzieren. Diese sollen als Robotaxi fahrerlos Menschen befördern. Das Unternehmen sucht nach eigenen Angaben noch mehrere Hundert neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Bau und Fertigungsplanung.

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Der Baubeginn ist für das erste Halbjahr 2027 geplant, Produktionsbeginn soll dann im Jahr 2029 sein. Ein Genehmigungsantrag für das Gebäude werde noch dieses Jahr eingereicht, teilte der US-Elektroautobauer weiter mit. Dieser beruhe auf einem Antrag von 2023 für das Gesamtvorhaben. Insgesamt sollen drei Milliarden Euro in den Ausbau des Werks in Grünheide fließen. Die Gelder sind aber nicht ausschließlich für das neue Produktionsgebäude vorgesehen, sondern unter anderem auch für ein Nebengebäude und eine weitere Abwasserbehandlungsanlage.

Bis zu einer Million Robotaxis würden ab 2029 hergestellt, hieß es weiter. „Damit schaffen wir die Grundlage für die weltweit technologisch fortschrittlichste Tesla-Fabrik hier in Grünheide.“ Tesla hatte die Ausbaupläne auch während eines Absatzeinbruchs nicht aufgegeben, aber zunächst auf Eis gelegt und von einer besseren Marktlage abhängig gemacht. Zuletzt zog die Nachfrage wieder an und das Unternehmen stellte gegen den Trend Beschäftigte ein. Die Fabrik bei Berlin, die im März 2022 öffnete, hatte im Oktober 12.600 Beschäftigte. Zwischenzeitlich war die Zahl auf unter 11.000 gesunken.

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Künftig soll die Produktion auf 7500 Fahrzeuge pro Woche gesteigert werden, das entspricht rund 375.000 Fahrzeugen pro Jahr. Zudem sollte die Batteriezellfertigung in Grünheide ausgebaut werden. In den vergangenen Monaten seien bereits 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzlich eingestellt worden, gab das Unternehmen am Montag bekannt.

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