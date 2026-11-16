Tesla will „Cybercabs“ in Deutschland produzieren

Der Baubeginn ist für das erste Halbjahr 2027 geplant, Produktionsbeginn soll dann im Jahr 2029 sein. Ein Genehmigungsantrag für das Gebäude werde noch dieses Jahr eingereicht, teilte der US-Elektroautobauer weiter mit. Dieser beruhe auf einem Antrag von 2023 für das Gesamtvorhaben. Insgesamt sollen drei Milliarden Euro in den Ausbau des Werks in Grünheide fließen. Die Gelder sind aber nicht ausschließlich für das neue Produktionsgebäude vorgesehen, sondern unter anderem auch für ein Nebengebäude und eine weitere Abwasserbehandlungsanlage.