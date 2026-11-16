Handball3Beat ist zurück! Auslosung zum Liga-Cup

Im Vorjahr feiert der neu ins Leben gerufene Liga-Cup Handball3Beat die Premiere. In „Handball – Das Magazin“ rückt die zweite Auflage in den Mittelpunkt und die Auslosung der Vorrunden-Spiele stehen im Fokus. Gemeinsam mit dem CEO der Finanzfuchsgruppe, Christian Mattasits sowie Matthias Führer von der HLA werden die Paarungen für den Dezember bestimmt.