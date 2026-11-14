Nachtschwärmer aufpassen: Heute noch warm anziehen

Am Sonntag lässt sich die Sonne in einigen Regionen kaum blicken: Besonders zäher Nebel ist im Südosten Österreichs sowie in Teilen Niederösterreichs zu erwarten. Wo die Sonne scheint, kann sie sich aber im Tagesverlauf immer wieder hinter hohen Schleierwolken oder sogar dichteren Wolkenfeldern verstecken.