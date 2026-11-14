Nachtschwärmer aufpassen: Heute noch warm anziehen

Nach einem milden Samstag wird es in der Nacht so richtig kalt: Die Temperaturen können noch auf bis zu minus 7 Grad fallen. Für Nachtschwärmer heißt es also: Warm anziehen!
Während am Nachmittag noch die Sonne dominierte und am Nachmittag die Temperaturen mancherorts noch in den zweistelligen Bereich kletterten, kühlt es in der Nacht vielerorts richtig ab. In Föhntälern im Westen sowie am Alpenostrand wird es besonders frisch. Die Tiefsttemperaturen umspannen laut Geosphere Austria minus 7 bis plus 3 Grad.
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Ein kleiner Lichtblick: Zumindest weht in weiten Teilen des Landes nur ein schwacher Wind. In Föhntälern im Westen sowie am Alpenostrand kann der Wind auf Südost bis Süd in der Nacht jedoch auch deutlich auffrischen.
Am Sonntag lässt sich die Sonne in einigen Regionen kaum blicken: Besonders zäher Nebel ist im Südosten Österreichs sowie in Teilen Niederösterreichs zu erwarten. Wo die Sonne scheint, kann sie sich aber im Tagesverlauf immer wieder hinter hohen Schleierwolken oder sogar dichteren Wolkenfeldern verstecken.
Der Wind weht am Sonntag schwach bis mäßig, außer im Nordosten des Landes. Es werden Tageshöchstwerte zwischen 5 und 13 Grad erwartet, am wärmsten wird es in mittleren Höhenlagen im Westen.
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