Süden bleibt meist trocken

Von Osttirol über Kärnten und den Lungau bis in weite Teile der Steiermark sowie im Raum Mattersburg bleibt es weitgehend trocken. Die Sonne zeigt sich allerdings auch dort nur selten. Im Berg- und Hügelland weht lebhafter bis kräftiger Wind aus Süd bis West. Die Höchstwerte liegen meist zwischen fünf und zwölf Grad, in den Föhntälern Vorarlbergs und Nordtirols bei etwa 15 Grad.