Trüb, nass und windig präsentiert sich der Dienstag in weiten Teilen Österreichs. Vor allem an der Alpennordseite braucht es einen Regenschirm. Im Süden bleibt es hingegen meist trocken, in einigen Föhntälern sind sogar bis zu 15 Grad möglich.
Dichte Wolken prägen den Tag. Von Vorarlberg entlang der Alpennordseite bis ins Weinviertel regnet es zeitweise. Besonders in Vorarlberg, im Außerfern und im Mühlviertel kann der Regen länger anhalten. Dazwischen gibt es andernorts auch größere trockene Abschnitte. Die Schneefallgrenze steigt vorübergehend auf 1900 bis 2500 Meter.
Süden bleibt meist trocken
Von Osttirol über Kärnten und den Lungau bis in weite Teile der Steiermark sowie im Raum Mattersburg bleibt es weitgehend trocken. Die Sonne zeigt sich allerdings auch dort nur selten. Im Berg- und Hügelland weht lebhafter bis kräftiger Wind aus Süd bis West. Die Höchstwerte liegen meist zwischen fünf und zwölf Grad, in den Föhntälern Vorarlbergs und Nordtirols bei etwa 15 Grad.
Am Mittwoch legt der Wind zu
Zur Wochenmitte wird es mit kräftigem bis stürmischem Westwind erneut unbeständig. Vor allem im Bergland und nördlich davon regnet es immer wieder. Im Süden gibt es bessere Chancen auf Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen sieben bis 15 Grad.
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