Krampuslauf: „Wer hier lebt, muss Respekt zeigen!“

Ihre Meinung ist gefragt!

Fühlen Sie sich bei Veranstaltungen wie Krampusläufen noch sicher?

Was erwarten Sie sich konkret von der Regierung nach Vorfällen wie in Ansfelden? Und stimmen Sie Kroneleser689 zu? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!

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