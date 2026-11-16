Krampuslauf: „Wer hier lebt, muss Respekt zeigen!“

Der Krampuslauf in Ansfelden wurde zum Schauplatz von Gewalt und musste abgebrochen werden. Für viele Leserinnen und Leser ist damit eine Grenze überschritten. Wir holen regelmäßig Kommentare aus unserem Forum vor den Vorhang, und heute gehört die Bühne „Kroneleser689“.
Seit dem Sommer hatten die „Hoizknecht Teifin“ auf diesen Abend hingearbeitet. Am Samstag fand ihr Krampuslauf in Ansfelden ein jähes Ende, mit Verletzten, einem Polizeieinsatz und vielen enttäuschten Kindern. „Wir sind alle ziemlich fertig“, sagt Obmann Fabian Hasenleitner nach den Angriffen durch rund 40 bis 50 Jugendliche.
Freiheit braucht einen Rahmen
Respekt ist die Grundlage jeder Gemeinschaft. Wer in Österreich lebt, darf seinen Glauben leben, seine Feste feiern und seine Bräuche pflegen, und das gilt für den Krampus genauso wie für den Nachbarn, der vielleicht ganz andere Traditionen hat. Empathie und Verständnis sind das Gebot, Toleranz ist eine Tugend. Aber Toleranz ist keine Einladung, sich alles gefallen zu lassen, wie Kroneleser689 schreibt:
Wer immer nur nachgibt, wird irgendwann zum Opfer der eigenen Großzügigkeit. In der Folklore ist es der Krampus, der sich die Unartigen zur Brust nimmt. Eine Demokratie aber braucht keine Schreckgestalt mit Rute, sie braucht einen klaren Rahmen: Der Gesetzgeber muss ihn schaffen, Polizei und Justiz müssen dafür sorgen, dass er auch eingehalten wird. Fehlt dieser Rahmen, nehmen sich die Stärkeren und Rücksichtsloseren Freiheit auf dem Rücken anderer heraus, und die Gutmütigen geben dafür ihre eigene auf.
Ihre Meinung ist gefragt!
Fühlen Sie sich bei Veranstaltungen wie Krampusläufen noch sicher?
Was erwarten Sie sich konkret von der Regierung nach Vorfällen wie in Ansfelden? Und stimmen Sie Kroneleser689 zu? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!
Wenn auch Sie eine interessante Wortmeldung gefunden haben, die es Ihrer Ansicht nach wert ist, „Kommentar des Tages“ zu werden, schicken Sie uns Ihren Vorschlag bitte an forum@krone.at. Wir freuen uns über Zusendungen und wünschen Ihnen viel Glück, vielleicht wird bald auch einer Ihrer Kommentare unter dieser Rubrik zu finden sein!
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