Aufruf zu europaweiten Jugendprotesten am Freitag

Nachdem die Zehntausenden Demo-Teilnehmer friedlich zur Abschlusskundgebung bei der Uni Wien gezogen waren, kam es dort während der Rede der Präsidentin der Universitätenkonferenz, Brigitte Hütter, am Rande der Demo zu einem kleinen Tumult. Die Veranstaltung wurde kurz danach von der ÖH für beendet erklärt. Dennoch zogen wenige Hundert Teilnehmer weiter über den Ring und versammelten sich vor dem Parlament. Darunter seien einige aus dem propalästinensischen Lager gewesen, hieß es.