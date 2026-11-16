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„GenZ regelt“

Aufruf zu europaweiten Jugendprotesten am Freitag

Wien
16.11.2026 16:20
Der Aktionstag läuft unter dem Titel „Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege“.
Der Aktionstag läuft unter dem Titel „Für unsere Zukunft, gegen ihre Kriege“.(Bild: AFP/JOE KLAMAR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein breites Bündnis aus Studierenden- und Jugendorganisationen und NGOs hat für Freitag europaweit zum nächsten großen Protest aufgerufen. Auch in Österreich sind Kundgebungen für bessere Bildung, Klimaschutz und leistbaren Wohnraum geplant.

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Man erwarte eine der größten Mobilisierungen von Jugendlichen und Studierenden der letzten Jahre, hieß es am Montag in einer Aussendung von Attac Austria. Auftakt in Wien ist ein „Jugendstreik“ um 10.00 Uhr vor der Universität Wien, um 15 Uhr startet ein Demozug vom Christian-Broda-Platz. Die Organisatorinnen und Organisatoren rechnen jeweils mit rund 1000 Teilnehmenden, hieß es bei einer Online-Pressekonferenz. Für den Nachmittag sind auch Demos etwa in Salzburg, Linz, Steyr, Graz und Innsbruck angesagt.

An den Protesten beteiligt ist – zum ersten Mal in Österreich – auch die Initiative „GenZregelt“. Unter diesem Titel hatten zuletzt Jugendliche und junge Erwachsene in Ländern wie Frankreich und Deutschland wiederholt für Verbesserungen im Bildungs- und Gesundheitswesen und ein bezahlbares Leben demonstriert. Besonders jene in Frankreich hatten wegen zunehmenden Ausschreitungen internationales Aufsehen erregt.

Der Hintergrund

  • Social-Media-Phänomen: Die „Gen Z regelt“-Kampagne entstand als digitaler, viral auf TikTok und WhatsApp verbreiteter Jugendprotest (nach Vorbild von Unruhen oder Blockaden in Frankreich). Inhaltlich ging es vordergründig um Jugendthemen, Unzufriedenheit mit der Politik, Bildung oder Zukunftssorgen. Organisatoren betonten vielfach, man wolle friedlich demonstrieren.

  • Vorwürfe und Unterwanderung: Sicherheitsbehörden, konservative Politiker und Medien warnten in mehreren Ländern davor, dass radikale und extremistische Gruppen – darunter gezielt linksextreme Szene-Akteure sowie gewaltbereite Gruppierungen – diesen Trend kapern, um ihn für Ausschreitungen, Randale oder Vandalismus zu instrumentalisieren.

  • Stimmungsbild: Während Kritiker und Behörden vor einer Radikalisierung und dem Abgleiten in chaotische Zustände warnen, erklären Soziologen: Es handle sich um ein breit gefächertes und sehr unübersichtliches Jugendphänomen auf Social Media, bei dem Frustration, Mitläufereffekt und radikale Trittbrettfahrer Hand in Hand gehen.

Uni-Protest und Halloween-Krawalle
Österreich blieb bislang deutlich ruhiger als manche andere europäische Länder. Dennoch gab es Ende Oktober zwei größere Mobilmachungen von Jugendlichen. Am 22. Oktober machten in Wien rund 50.000 Studierende, Lehrende und Universitätsbeschäftigte ihrem Ärger über die Kürzungen in den Uni-Budgets Luft. Ein riesiger Demo-Zug zog durch die Wiener Innenstadt, behinderte den Abendverkehr massiv. 

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Nachdem die Zehntausenden Demo-Teilnehmer friedlich zur Abschlusskundgebung bei der Uni Wien gezogen waren, kam es dort während der Rede der Präsidentin der Universitätenkonferenz, Brigitte Hütter, am Rande der Demo zu einem kleinen Tumult. Die Veranstaltung wurde kurz danach von der ÖH für beendet erklärt. Dennoch zogen wenige Hundert Teilnehmer weiter über den Ring und versammelten sich vor dem Parlament. Darunter seien einige aus dem propalästinensischen Lager gewesen, hieß es.

In der Halloween-Nacht kam es zu vereinzelten Ausschreitungen, im Großen und Ganzen verliefen die Aktivitäten der jungen Menschen relativ glimpflich. Fünf Personen wurden im Zusammenhang mit Versammlungen in der Innenstadt vorläufig festgenommen. Einer der Tatverdächtigen soll versucht haben, ein abgestelltes Polizeifahrzeug mittels brennbarer Flüssigkeit zu beschädigen.

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