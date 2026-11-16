Hier schenkten Promis Punsch und Hoffnung aus

Wenn es draußen kälter wird, rücken die Menschen bekanntlich näher zusammen. Dass dabei nicht nur die Hände am Punschhäferl, sondern auch die Herzen gewärmt werden können, zeigte sich am vergangenen Wochenende beim traditionellen vorweihnachtlichen Punschwochenende des Regenbogentals. Zahlreiche prominente Gäste ließen es sich nicht nehmen, für den guten Zweck vorbeizuschauen.