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Für den guten Zweck

Hier schenkten Promis Punsch und Hoffnung aus

Adabei Österreich
16.11.2026 09:00
Mark Seibert, Regenbogental-Gründerin Margarethe Weis-Beck und Heidelbeerhugo.
Mark Seibert, Regenbogental-Gründerin Margarethe Weis-Beck und Heidelbeerhugo.(Bild: Gregor Nesvadba)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

Punsch trinken und dabei Gutes tun! Beim traditionellen Punschwochenende des Regenbogentals zeigten zahlreiche Promis Herz. Gemeinsam machten sie auf die wichtige Arbeit für Familien in schweren Lebenssituationen aufmerksam.

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Wenn es draußen kälter wird, rücken die Menschen bekanntlich näher zusammen. Dass dabei nicht nur die Hände am Punschhäferl, sondern auch die Herzen gewärmt werden können, zeigte sich am vergangenen Wochenende beim traditionellen vorweihnachtlichen Punschwochenende des Regenbogentals. Zahlreiche prominente Gäste ließen es sich nicht nehmen, für den guten Zweck vorbeizuschauen.

So zeigten unter anderem Kabarettistin Monica Weinzettel, Musicalstar Mark Seibert, Social-Media-Liebling Heidelbeerhugo, Profilerin Patricia Staniek sowie Fußballer Louis Schaub Herz. Für musikalische Unterstützung sorgte Sänger Pablo Grande, der mit seinem Auftritt zum Gelingen des besonderen Wochenendes beitrug. Ganz zur Freude von Regenbogental-Gründerin Margarethe Weiss-Beck.

Doch hinter dem gemütlichen vorweihnachtlichen Beisammensein steckt ein ernster und umso wichtigerer Gedanke: Aufmerksamkeit für jene Familien zu schaffen, deren Leben durch einen Schicksalsschlag aus den Fugen geraten ist.

Ein Ort, an dem kleine Herzen heilen dürfen
Genau hier setzt die Arbeit des Regenbogentals an. Die Einrichtung begleitet Familien in Trauer- und Krisensituationen, etwa nach dem Verlust eines geliebten Menschen. Besonders Kinder sollen hier einen geschützten Raum finden, in dem sie ihre Gefühle ausdrücken und schwere Erlebnisse verarbeiten können.

Dabei wird auf individuelle Therapieangebote gesetzt. Neben Kunsttherapie spielen vor allem Tiere eine wichtige Rolle: Lamas, Pferde, Miniponys, Ziegen, Kaninchen, Hühner und Katzen helfen dabei, Vertrauen aufzubauen und neue Kraft zu schöpfen. Auch stationäre Aufnahmen sind möglich.

Jeder Punsch hilft
Damit diese wertvolle Unterstützung auch weiterhin möglich bleibt, ist das Regenbogental auf Spenden angewiesen. Das jährliche Punschwochenende soll deshalb nicht nur auf die Arbeit der Einrichtung aufmerksam machen, sondern auch dringend benötigte finanzielle Mittel einbringen.

Denn, gerade dann, wenn das Leben seine dunkelsten Seiten zeigt, braucht es Menschen, die ein wenig Licht schenken.

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