Hier schenkten Promis Punsch und Hoffnung aus

Punsch trinken und dabei Gutes tun! Beim traditionellen Punschwochenende des Regenbogentals zeigten zahlreiche Promis Herz. Gemeinsam machten sie auf die wichtige Arbeit für Familien in schweren Lebenssituationen aufmerksam.
Wenn es draußen kälter wird, rücken die Menschen bekanntlich näher zusammen. Dass dabei nicht nur die Hände am Punschhäferl, sondern auch die Herzen gewärmt werden können, zeigte sich am vergangenen Wochenende beim traditionellen vorweihnachtlichen Punschwochenende des Regenbogentals. Zahlreiche prominente Gäste ließen es sich nicht nehmen, für den guten Zweck vorbeizuschauen.
So zeigten unter anderem Kabarettistin Monica Weinzettel, Musicalstar Mark Seibert, Social-Media-Liebling Heidelbeerhugo, Profilerin Patricia Staniek sowie Fußballer Louis Schaub Herz. Für musikalische Unterstützung sorgte Sänger Pablo Grande, der mit seinem Auftritt zum Gelingen des besonderen Wochenendes beitrug. Ganz zur Freude von Regenbogental-Gründerin Margarethe Weiss-Beck.
Doch hinter dem gemütlichen vorweihnachtlichen Beisammensein steckt ein ernster und umso wichtigerer Gedanke: Aufmerksamkeit für jene Familien zu schaffen, deren Leben durch einen Schicksalsschlag aus den Fugen geraten ist.
Ein Ort, an dem kleine Herzen heilen dürfen
Genau hier setzt die Arbeit des Regenbogentals an. Die Einrichtung begleitet Familien in Trauer- und Krisensituationen, etwa nach dem Verlust eines geliebten Menschen. Besonders Kinder sollen hier einen geschützten Raum finden, in dem sie ihre Gefühle ausdrücken und schwere Erlebnisse verarbeiten können.
Dabei wird auf individuelle Therapieangebote gesetzt. Neben Kunsttherapie spielen vor allem Tiere eine wichtige Rolle: Lamas, Pferde, Miniponys, Ziegen, Kaninchen, Hühner und Katzen helfen dabei, Vertrauen aufzubauen und neue Kraft zu schöpfen. Auch stationäre Aufnahmen sind möglich.
Jeder Punsch hilft
Damit diese wertvolle Unterstützung auch weiterhin möglich bleibt, ist das Regenbogental auf Spenden angewiesen. Das jährliche Punschwochenende soll deshalb nicht nur auf die Arbeit der Einrichtung aufmerksam machen, sondern auch dringend benötigte finanzielle Mittel einbringen.
Denn, gerade dann, wenn das Leben seine dunkelsten Seiten zeigt, braucht es Menschen, die ein wenig Licht schenken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.