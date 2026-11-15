DJ Ötzis Mega-Gig: „Das war ein echtes Highlight“

Tochter Lisa-Marie fieberte mit

Für die nötige Unterstützung war jedenfalls gesorgt. „Ich bin gut vorbereitet, meine ganze Family ist dabei“, verriet der Musiker vor seinem Auftritt.

Besonders schön: Auch Tochter Lisa-Marie ließ sich das Football-Spektakel nicht entgehen und begleitete ihren berühmten Papa nach München. Gemeinsam genossen die beiden die außergewöhnliche Atmosphäre im Stadion, in dem sonst die Fußballstars des FC Bayern München ihre Heimspiele bestreiten.