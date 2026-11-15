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DJ Ötzis Mega-Gig: „Das war ein echtes Highlight“

Adabei Österreich
15.11.2026 18:29
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

70.132 Fans, ein Football-Spektakel und mittendrin DJ Ötzi! Der Austro-Star sorgte beim NFL-Spiel in München für Gänsehaut. Vor seinem Auftritt war selbst der erfahrene Musiker nervös, danach überwältigt: „Es war mega!“

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Selbst ein alter Hase im Showgeschäft kann noch Lampenfieber bekommen! Am Sonntag verwandelte sich die Münchner Allianz Arena in einen riesigen Football-Tempel. Beim „NFL Munich Game“ trafen die Detroit Lions auf die New England Patriots. Mittendrin im amerikanischen Spektakel: DJ Ötzi (55), der vor 70.132 Zuschauern für ordentlich Stimmung sorgen durfte.

Und obwohl Gerry Friedle, wie der Tiroler mit bürgerlichem Namen heißt, schon seit Jahrzehnten die größten Bühnen bespielt, war dieser Auftritt auch für ihn etwas ganz Besonderes.

„Es ist wirklich krass“
„Ich bin vielleicht auch ein kleines bisschen nervös“, gestand der Sänger der „Krone“ noch vor seinem großen Moment. Kein Wunder, schließlich stand ihm einer der wohl außergewöhnlichsten Auftritte seiner Karriere bevor.

„Wir dürfen auftreten, was ich extrem cool finde“, schwärmte er im Vorfeld. Und die Vorfreude war ihm deutlich anzumerken: „Es ist wirklich krass“, so Ötzi, der schon vorab wusste, welche Dimensionen dieser Auftritt annehmen würde. „Ich freu mich megamäßig, weil das einer meiner größten Auftritte wird.“

Tochter Lisa-Marie fieberte mit
Für die nötige Unterstützung war jedenfalls gesorgt. „Ich bin gut vorbereitet, meine ganze Family ist dabei“, verriet der Musiker vor seinem Auftritt.
Besonders schön: Auch Tochter Lisa-Marie ließ sich das Football-Spektakel nicht entgehen und begleitete ihren berühmten Papa nach München. Gemeinsam genossen die beiden die außergewöhnliche Atmosphäre im Stadion, in dem sonst die Fußballstars des FC Bayern München ihre Heimspiele bestreiten.

Lisa-Marie feuerte ihren Papa an.
Lisa-Marie feuerte ihren Papa an.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Und dann war es endlich so weit! Noch vor dem eigentlichen Spielbeginn gehörte die große Bühne dem Tiroler. Mit seiner Version von „Sweet Caroline“ brachte DJ Ötzi die Football-Fans in Stimmung und sorgte für einen echten Gänsehautmoment.

Für den Mann, der mit Hits wie „Hey Baby“ und „Ein Stern (… der deinen Namen trägt)“ längst selbst Musikgeschichte geschrieben hat, ging damit ein weiterer großer Traum in Erfüllung. Allein der Gedanke daran, was ihn in München erwartete, ließ sein Herz schneller schlagen.

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„Ein echtes Highlight!“
Und nach der Show? Da musste der Sänger erst einmal verarbeiten, was er gerade erlebt hatte. Von der anfänglichen Nervosität war jedenfalls keine Rede mehr, stattdessen überwogen Begeisterung und Dankbarkeit.

„Es war mega, ich bin noch immer geflasht. Ein echtes Highlight“, schwärmte DJ Ötzi nach seinem großen Auftritt. Auch nach Jahrzehnten im Rampenlicht gibt es für den Tiroler also noch Premieren, die ihn sprachlos machen. Und dieser Sonntag in München dürfte ihm wohl noch lange in Erinnerung bleiben.

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