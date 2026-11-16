Dieser „Vampir“ wird der neue James Bond!

Nach monatelangen Spekulationen steht nun fest: Robert Pattinson ist der neue James Bond. Der Brite wurde zuletzt immer wieder unter die aussichtsreichsten Kandidaten gereiht. Nun wurde die Neuigkeit auf dem offiziellen „007“-Instagram-Account verkündet.
Pattinson spielte in den erfolgreichen „Twighlight“-Filmen den Vampir Edward. Dann folgte die Rolle des „Batman“. Nun wird er also auf der Kinoleinwand seinen Dienst als britischer Geheimagent antreten.
Der Account „007“ verkündete die Nachricht auf Social Media:
Pattinson ist der erste Schauspieler, der die Rolle nach dem Ausstieg von Daniel Craig aus der langlebigen Spionagereihe übernimmt. Zuletzt war er in Christopher Nolans „Die Odysee“ zu sehen. Aktuell steht er für die Fortsetzung der „Batman“-Reihe vor der Kamera.
„Neue Ära für eine der gefeiertsten Figuren der Filmgeschichte“
Laut einem über die Website 007.com von der Filmproduktionsgesellschaft Amazon MGM Studios verbreiteten Statement beginne nun „eine neue Ära für eine der gefeiertsten Figuren der Filmgeschichte“. Tatsächlich nahm die kultige Filmreihe auf Basis der Romane von Ian Fleming bereits Anfang der 1960er-Jahre mit Sean Connery als ersten James Bond in „James Bond jagt Dr. No“ (1962) Fahrt auf. Seinen ersten Fall löste James Bond bereits in dem 1953 veröffentlichten Roman „Casino Royale“. Der letzte Bond-Streifen flimmerte im Jahr 2021 über die Leinwände. Insgesamt zählt die Reihe bisher 25 Filme.
Die Filme um den ikonischen Geheimagenten mit viel Charme, maßgeschneiderten Anzügen, seiner Vorliebe für Martinis, schnelle Autos und Frauen sind Hollywood-Geschichte. Die Filme haben bisher weltweit mehr als sieben Milliarden US-Dollar eingespielt.
Robert Pattinson:
Der siebente Agent 007
Der neue Bond-Aufschlag soll 2028 in die Kinos kommen. Pattinson ist der siebente Bond-Darsteller. Vor ihm verkörperten neben Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Craig die Figur.
Der neue Film wird der erste unter der Federführung von Amazon. Anfang 2025 hatten die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson überraschend angekündigt, die kreative Kontrolle abzugeben. Mehr als 60 Jahre lang war Bond Familiensache: Barbaras Vater und Wilsons Stiefvater Albert R. „Cubby“ Broccoli hatte die Filmreihe einst gemeinsam mit Harry Saltzman gestartet.
Vier weitere Schauspieler in der engeren Auswahl
Lange hieß es, gesucht werde ein eher unbekannter Brite Ende 20 oder Anfang 30. Bond-Produzentin Amy Pascal hatte im August angedeutet, der neue 007 werde noch in diesem Jahr verkündet. Neben dem 40 Jahre alten Briten waren wohl vier weitere Schauspieler in der engeren Auswahl: Nicholas Hoult, Jack Lowden, Josh O‘Connor und Callum Turner. Die Darstellersuche, deren Start Amazon im Mai offiziell bekannt gab, leitete Casting-Direktorin Nina Gold („The Crown“).
Diese Kandidaten waren wohl in der engeren Auswahl:
Neue Machtverhältnisse unter Produzenten
2022 übernahm Amazon das Filmstudio MGM für 8,5 Milliarden US-Dollar und erwarb damit 50 Prozent an der Reihe. Das Sagen hatten zunächst weiterhin Broccoli und Wilson. Ihr Verhältnis zu Amazon galt als angespannt. Umso überraschender kam der Rückzug. Viele Fans äußerten daraufhin die Befürchtung, Amazon könne das Bond-Franchise verramschen. Amazon-Gründer Jeff Bezos fragte nach der Ankündigung sogar seine Follower auf X, wer der nächste Bond werden solle.
Das Drehbuch für den neuen Bond-Film stammt von „Peaky Blinders“-Schöpfer Steven Knight, der sich lange bedeckt hielt. „Ich darf leider überhaupt nicht darüber sprechen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Im September bestätigte er dann, dass ein erster Entwurf fertig ist. Dabei orientierte sich der 67-Jährige offenbar auch an Flemings Romanen.
Historisch längste Pause in Reihe droht
Produziert wird der Film von Amy Pascal, David Heyman und Tanya Lapointe. Mit großen Franchises kennen sich die drei aus. Pascal verantwortet unter anderem die „Spider-Man“-Filme. Heyman produzierte die „Harry Potter“-Filmreihe und ist auch an der neuen TV-Serie um den Zauberlehrling beteiligt. Lapointe produzierte die „Dune“-Filme ihres Ehemanns Denis Villeneuve. „Daniel Craig hinterlässt riesige Fußstapfen“, sagte Pascal. Der Neuanfang müsse „mutig, mitreißend und vor allem anders“ sein.
Medienberichten zufolge fanden Ende Oktober in London die letzten Probeaufnahmen statt. Die Dreharbeiten sollen 2027 beginnen. Dann wären seit „Keine Zeit zu sterben“ rund sieben Jahre vergangen – die längste Pause in der Geschichte der Reihe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.