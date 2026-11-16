Dieser „Vampir“ wird der neue James Bond!

„Neue Ära für eine der gefeiertsten Figuren der Filmgeschichte“

Laut einem über die Website 007.com von der Filmproduktionsgesellschaft Amazon MGM Studios verbreiteten Statement beginne nun „eine neue Ära für eine der gefeiertsten Figuren der Filmgeschichte“. Tatsächlich nahm die kultige Filmreihe auf Basis der Romane von Ian Fleming bereits Anfang der 1960er-Jahre mit Sean Connery als ersten James Bond in „James Bond jagt Dr. No“ (1962) Fahrt auf. Seinen ersten Fall löste James Bond bereits in dem 1953 veröffentlichten Roman „Casino Royale“. Der letzte Bond-Streifen flimmerte im Jahr 2021 über die Leinwände. Insgesamt zählt die Reihe bisher 25 Filme.