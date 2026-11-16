Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Es ist offiziell

Dieser „Vampir“ wird der neue James Bond!

Stars & Society
16.11.2026 16:14
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach monatelangen Spekulationen steht nun fest: Robert Pattinson ist der neue James Bond. Der Brite wurde zuletzt immer wieder unter die aussichtsreichsten Kandidaten gereiht. Nun wurde die Neuigkeit auf dem offiziellen „007“-Instagram-Account verkündet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Pattinson spielte in den erfolgreichen „Twighlight“-Filmen den Vampir Edward. Dann folgte die Rolle des „Batman“. Nun wird er also auf der Kinoleinwand seinen Dienst als britischer Geheimagent antreten.

Der Account „007“ verkündete die Nachricht auf Social Media:

Pattinson ist der erste Schauspieler, der die Rolle nach dem Ausstieg von Daniel Craig aus der langlebigen Spionagereihe übernimmt. Zuletzt war er in Christopher Nolans „Die Odysee“ zu sehen. Aktuell steht er für die Fortsetzung der „Batman“-Reihe vor der Kamera.

„Neue Ära für eine der gefeiertsten Figuren der Filmgeschichte“
Laut einem über die Website 007.com von der Filmproduktionsgesellschaft Amazon MGM Studios verbreiteten Statement beginne nun „eine neue Ära für eine der gefeiertsten Figuren der Filmgeschichte“. Tatsächlich nahm die kultige Filmreihe auf Basis der Romane von Ian Fleming bereits Anfang der 1960er-Jahre mit Sean Connery als ersten James Bond in „James Bond jagt Dr. No“ (1962) Fahrt auf. Seinen ersten Fall löste James Bond bereits in dem 1953 veröffentlichten Roman „Casino Royale“. Der letzte Bond-Streifen flimmerte im Jahr 2021 über die Leinwände. Insgesamt zählt die Reihe bisher 25 Filme.

Die Filme um den ikonischen Geheimagenten mit viel Charme, maßgeschneiderten Anzügen, seiner Vorliebe für Martinis, schnelle Autos und Frauen sind Hollywood-Geschichte. Die Filme haben bisher weltweit mehr als sieben Milliarden US-Dollar eingespielt.

Robert Pattinson:

Der siebente Agent 007
Der neue Bond-Aufschlag soll 2028 in die Kinos kommen. Pattinson ist der siebente Bond-Darsteller. Vor ihm verkörperten neben Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Craig die Figur.

Der neue Film wird der erste unter der Federführung von Amazon. Anfang 2025 hatten die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson überraschend angekündigt, die kreative Kontrolle abzugeben. Mehr als 60 Jahre lang war Bond Familiensache: Barbaras Vater und Wilsons Stiefvater Albert R. „Cubby“ Broccoli hatte die Filmreihe einst gemeinsam mit Harry Saltzman gestartet.

Vier weitere Schauspieler in der engeren Auswahl
Lange hieß es, gesucht werde ein eher unbekannter Brite Ende 20 oder Anfang 30. Bond-Produzentin Amy Pascal hatte im August angedeutet, der neue 007 werde noch in diesem Jahr verkündet. Neben dem 40 Jahre alten Briten waren wohl vier weitere Schauspieler in der engeren Auswahl: Nicholas Hoult, Jack Lowden, Josh O‘Connor und Callum Turner. Die Darstellersuche, deren Start Amazon im Mai offiziell bekannt gab, leitete Casting-Direktorin Nina Gold („The Crown“).

Diese Kandidaten waren wohl in der engeren Auswahl:

Callum Turner (36)
Callum Turner (36)(Bild: AFP/JAMIE MCCARTHY)
Josh O‘Connor (36)
Josh O‘Connor (36)(Bild: APA/AFP/Xavier GALIANA)
Jack Lowden (36)
Jack Lowden (36)(Bild: APA/AFP/Etienne Laurent)
Nicholas Hoult (36)
Nicholas Hoult (36)(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Jon Kopaloff)

Neue Machtverhältnisse unter Produzenten
2022 übernahm Amazon das Filmstudio MGM für 8,5 Milliarden US-Dollar und erwarb damit 50 Prozent an der Reihe. Das Sagen hatten zunächst weiterhin Broccoli und Wilson. Ihr Verhältnis zu Amazon galt als angespannt. Umso überraschender kam der Rückzug. Viele Fans äußerten daraufhin die Befürchtung, Amazon könne das Bond-Franchise verramschen. Amazon-Gründer Jeff Bezos fragte nach der Ankündigung sogar seine Follower auf X, wer der nächste Bond werden solle.

Das Drehbuch für den neuen Bond-Film stammt von „Peaky Blinders“-Schöpfer Steven Knight, der sich lange bedeckt hielt. „Ich darf leider überhaupt nicht darüber sprechen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Im September bestätigte er dann, dass ein erster Entwurf fertig ist. Dabei orientierte sich der 67-Jährige offenbar auch an Flemings Romanen.

Lesen Sie auch:
Wird Robert Pattinson (r.) der Nachfolger von Daniel Craig (l. im Bild) als James Bond? Die ...
Auf keinem Radar!
Robert Pattinson war beim James-Bond-Casting!
07.11.2026
Überraschung perfekt
Im Pub verplappert: Ist ER der neue James Bond?
06.11.2026

Historisch längste Pause in Reihe droht
Produziert wird der Film von Amy Pascal, David Heyman und Tanya Lapointe. Mit großen Franchises kennen sich die drei aus. Pascal verantwortet unter anderem die „Spider-Man“-Filme. Heyman produzierte die „Harry Potter“-Filmreihe und ist auch an der neuen TV-Serie um den Zauberlehrling beteiligt. Lapointe produzierte die „Dune“-Filme ihres Ehemanns Denis Villeneuve. „Daniel Craig hinterlässt riesige Fußstapfen“, sagte Pascal. Der Neuanfang müsse „mutig, mitreißend und vor allem anders“ sein.

Medienberichten zufolge fanden Ende Oktober in London die letzten Probeaufnahmen statt. Die Dreharbeiten sollen 2027 beginnen. Dann wären seit „Keine Zeit zu sterben“ rund sieben Jahre vergangen – die längste Pause in der Geschichte der Reihe.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
16.11.2026 16:14
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
James BondRobert PattinsonDaniel CraigChristopher NolanSean ConneryBatman
Amazon
Instagram
SpekulationKameraAutoFrauen
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kim Virginia Grey flog bei „Promi Big Brother“ raus und gestand anschließend eine Babylüge ein.
„Das kann sein ...“
„Big Brother“-Aus: Kim Virginia gibt Babylüge zu
Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
So lief die brutale Attacke auf die Krampusse ab
132.599 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Hoizknecht Teifin veranstalten den Lauf in Ansfelden (Oberösterreich). Wegen aggressiver ...
Österreich
„Bis zum Schluss hat Julian Tischtennis geliebt“
114.112 mal gelesen
Einen kleinen Tischtennistisch nahm Julian mit ins Landesklinikum Salzburg. Noch im Sommer nahm ...
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
105.572 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Innenpolitik
Korruption in Ungarn: SPÖ vermisst FPÖ-Aufschrei
1231 mal kommentiert
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (links) wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) ...
Außenpolitik
Macron: „Ist das Rezept für den nächsten Krieg!“
828 mal kommentiert
Macron gilt als großer Unterstützer der Selenskyj-Regierung.
Außenpolitik
Versiegt bald Geldfluss nach Kiew? Die EU baut vor
818 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ...
Mehr Stars & Society
Der neue 007
Pattinson wird Bond: Ist er der Richtige?
Krone Plus Logo
17. Staffel vor Start
„Dancing Stars“: Diese VIPs sollen 2027 mittanzen
Es ist offiziell
Dieser „Vampir“ wird der neue James Bond!
Eklat um Video
Russell-Brand-Statement empört britische Regierung
Die schönsten Looks
BH-Blitzer und viel Glamour bei Governors Awards
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf