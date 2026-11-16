Abschiebungen: Jetzt wird mit Ruanda verhandelt

Und was schon lange vermutet wurde, ist nun fix: „Ab dem heutigen Tag beginnen konkrete Verhandlungen mit dem Partnerstaat Ruanda“, verkündete ÖVP-Innenminister Gerhard Karner. Schon ab 2027 sollen Migranten ohne Aufenthaltserlaubnis in ein „Rückführungszentrum“ in dem ostafrikanischen Land gebracht werden, wenn sie nicht in ihr Heimatland abgeschoben werden können. Damit „schaffen wir einen historischen Paradigmenwechsel in der europäischen Migrationspolitik“, meint Stocker bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Man wolle „zügige Verhandlungen und eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung“, heißt es seitens der Regierung.