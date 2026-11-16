Lichtermeer der Erinnerung für geliebte Vierbeiner

Seit 2011 ist der Tierfriedhof in Wien Simmering ein Ort für Abschied und Trost. Am 17. November wird er zum Lichtermeer für alle, die ein Tier im Herzen tragen. Bei freiem Eintritt sind alle Tierfreunde herzlich willkommen.
Nicole Holub war die Erste. Am 18. November 2011 erwarb sie am Tierfriedhof Wien eine Grabstelle für ihren Kater „Darwin“. Der Weg zur liebevoll gestalteten Ruhestätte gehört für die Tierfreundin zum Alltag. Mit dabei ist ihr Hund „Balu“. Er wird bald 16 und steckt zum Glück noch voller Lebensenergie. Frau Holub weiß, dass auch er einmal gehen wird. Umso wichtiger ist ihr ein Ort, an dem Erinnerung und Liebe weiterleben.
Ein Ort zum Gedenken
Die Tierfreundin ist damit nicht allein. In 15 Jahren ist der Tierfriedhof in Simmering auf mehr als 900 Grabstellen gewachsen. Rund 1300 Tiere haben in der Anton-Mayer-Gasse ihre letzte Ruhe gefunden. Hinter jedem steht ein Mensch, der auf seine Weise erinnert.
Auf rund 5800 Quadratmetern ruhen neben Hunden und Katzen auch Meerschweinchen, Hamster, Papageien, Wellensittiche und Schildkröten. Im Schnitt kommen jährlich etwa 130 Bestattungen dazu. Seit 2018 gibt es bei der Feuerhalle Simmering Mensch-Tier-Gräber. Seit 2024 bietet eine Naturgrabanlage eine weitere Möglichkeit der letzten Ruhe.
Vor 15 Jahren eröffnet
Mit dem Tierfriedhof erfüllte sich 2011 ein Wunsch vieler Wiener. Ulli Sima (heute Stadträtin für Stadtentwicklung, Mobilität und Wiener Stadtwerke) stand damals als Umwelt- und Tierschutzstadträtin im Amt. „Die hohe Nachfrage zeigt, dass die Entscheidung richtig gewesen ist. Der Tierfriedhof bietet Tierhalterinnen und Tierhaltern einen geschützten Raum für ihre Trauer. Es ist wirklich berührend, wie liebevoll die letzten Ruhestätten gestaltet sind“, sagt sie beim Besuch der Gedenkstätte.
Jeder Abschied ist anders. Manche besuchen das Grab jeden Tag. Andere zünden zuhause eine Kerze an, betrachten ein Foto oder erzählen noch einmal die liebste Geschichte. Wieder andere tragen die Erinnerung still im Herzen. Alles davon ist richtig.
Viele kleine Lichter der Erinnerung
Zum 15-jährigen Bestehen lädt der Tierfriedhof Wien zu einem gemeinsamen Gedenken ein. Bei Einbruch der Dunkelheit werden Teelichter entzündet. Kinder haben sie im Rahmen eines Kreativprojekts der Vienna Hobby Lobby gestaltet. So soll aus vielen kleinen Flammen ein Lichtermeer entstehen.
Es gibt kein Zuviel oder Zuwenig an Trauer. Die Liebe zu einem Tier und die Erinnerung bleiben, im Herzen wie am Tierfriedhof.
Maggie Entenfellner, Leiterin „Krone“-Tierecke
Bild: Klemens Groh
15 Jahre Tierfriedhof Wien:
„Die Beziehung zwischen Mensch und Tier endet nicht mit dem Abschied“, sagt Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien GmbH und der Tierfriedhof Wien GmbH. Jeder darf kommen, mit einem Foto in der Hand oder nur mit seinen Gedanken. Ein Licht für den treuen Begleiter findet seinen Platz. Und mit ihm die Liebe, die bleibt.
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