Lichtermeer der Erinnerung für geliebte Vierbeiner

Nicole Holub war die Erste. Am 18. November 2011 erwarb sie am Tierfriedhof Wien eine Grabstelle für ihren Kater „Darwin“. Der Weg zur liebevoll gestalteten Ruhestätte gehört für die Tierfreundin zum Alltag. Mit dabei ist ihr Hund „Balu“. Er wird bald 16 und steckt zum Glück noch voller Lebensenergie. Frau Holub weiß, dass auch er einmal gehen wird. Umso wichtiger ist ihr ein Ort, an dem Erinnerung und Liebe weiterleben.