BH-Blitzer und viel Glamour bei Governors Awards

Die 51-Jährige trug nämlich eine Robe, die einen Ausschnitt bis fast zum Bauchnabel hatte. Darunter blitzte ein roter BH hervor. Doch das war längst nicht das einzige Highlight: Denn auch der lange Beinschlitz, der bis zur Hüfte reichte, enthüllte bei jeder Bewegung mehr als er verbarg. Wow!