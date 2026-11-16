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Die schönsten Looks

BH-Blitzer und viel Glamour bei Governors Awards

Star-Style
16.11.2026 09:45
Die Promis legten sich für die Governors Awards ordentlich ins Zeug und zeigten Wow-Looks und ...
Die Promis legten sich für die Governors Awards ordentlich ins Zeug und zeigten Wow-Looks und viel Haut.(Bild: Krone-Collage/AP/Jordan Strauss, AFP/MONICA SCHIPPER, AFP/CHRIS DELMAS)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Wenn in Hollywood die Ehren-Oscars vergeben werden, lassen sich die Promis natürlich nicht zweimal bitten und zeigen schon mal, was man für die neue Award-Saison erwarten darf: viel Glamour, extravagante Schnitte – und natürlich auch den einen oder anderen sexy Look!

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Für Letzteres war an diesem Abend eindeutig Charlize Theron zuständig. Die Hollywood-Schönheit setzte auf die Signalfarbe Rot, wobei man sie in diesem Wow-Look auf dem Red Carpet ohnehin nicht übersehen hätte.

Die 51-Jährige trug nämlich eine Robe, die einen Ausschnitt bis fast zum Bauchnabel hatte. Darunter blitzte ein roter BH hervor. Doch das war längst nicht das einzige Highlight: Denn auch der lange Beinschlitz, der bis zur Hüfte reichte, enthüllte bei jeder Bewegung mehr als er verbarg. Wow!

Charlize Theron ließ ihren BH blitzen.
Charlize Theron ließ ihren BH blitzen.(Bild: AFP/CHRIS DELMAS)
Und sorgte auch untenrum für tiefe Einblicke.
Und sorgte auch untenrum für tiefe Einblicke.(Bild: AFP/CHRIS DELMAS)
Ein echter Wow-Look.
Ein echter Wow-Look.(Bild: AFP/CHRIS DELMAS)

Ihren Hingucker-Look machte Theron mit roten Lippen und einem sonst recht zurückhaltenden Styling perfekt. 

Zendaya mit futuristischer Silhouette
Doch Theron war längst nicht die einzige Schönheit, um die sich die Fotografen am roten Teppich rissen. Zendaya lieferte wie immer ab und legte die modische Messlatte für die kommende Award-Saison schon mal hoch.

Ihr bronzefarbiges schulterfreies Kleid bestach nicht nur durch glitzernde Details, sondern auch durch auffällige Schößchen an der Hüfte. Lange, farblich abgestimmte Perlenohrringe gaben dem Look schließlich noch das gewisse Etwas.

Zendaya setzte die Messlatte in Sachen Red-Carpet-Style wieder einmal hoch.
Zendaya setzte die Messlatte in Sachen Red-Carpet-Style wieder einmal hoch.(Bild: AFP/MONICA SCHIPPER)
XXL-Ohrringe machten den Glamour-Look von Zendaya perfekt.
XXL-Ohrringe machten den Glamour-Look von Zendaya perfekt.(Bild: AP/Jordan Strauss)

Mega-Schleppe und XXL-Schleife
Die Schleppe des Abends hatte eindeutig Florence Pugh: Die „Jenseits von Eden“-Schönheit verzauberte in ihrer hellrosa Robe im Mermaid-Stil und mit Glitzer-Details und setzte mit extralanger Mähne noch ein weiteres Style-Highlight.

Ebenfalls top: Léa Seydoux, die in ihrer roten Robe mit XXL-Schleife am Rücken wie ein das schönste Geschenk des Abends aussah. 

Florence Pugh verzauberte in Hellrosa ...
Florence Pugh verzauberte in Hellrosa ...(Bild: AFP/MONICA SCHIPPER)
... und mit langer Schleppe und toller Mähne.
... und mit langer Schleppe und toller Mähne.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Léa Seydoux stimmte in ihrer roten Robe schon auf Weihnachten ein.
Léa Seydoux stimmte in ihrer roten Robe schon auf Weihnachten ein.(Bild: EPA/NINA PROMMER)
Sie sah mit der großen Schleife am Rücken aus wie ein Weihnachtspackerl.
Sie sah mit der großen Schleife am Rücken aus wie ein Weihnachtspackerl.(Bild: EPA/NINA PROMMER)

Lily James bewies wiederum, dass man in diesem Jahr an glitzernden Fransenlooks einfach nicht vorbeikommt. Und Olivia Wilde zog mit dem wohl längsten Dekolleté des Abends alle Blicke auf sich.

Lily James ließ ihre Glitzerfransen tanzen.
Lily James ließ ihre Glitzerfransen tanzen.(Bild: AP/Jordan Strauss)
Und sorgte mit einem gut verschnürten Rücken für Aufsehen.
Und sorgte mit einem gut verschnürten Rücken für Aufsehen.(Bild: AFP/MONICA SCHIPPER)
Olivia Wilde trug das Kleid mit dem längsten Dekolleté des Abends.
Olivia Wilde trug das Kleid mit dem längsten Dekolleté des Abends.(Bild: AFP/MONICA SCHIPPER)

Klicken Sie sich hier durch weitere Wow-Looks der Governors Awards in Hollywood:

Ehren-Oscar für Glenn Close
Bei den Governors Awards 2026 wurden einige der bedeutendsten Auszeichnungen der Filmwelt verliehen – etwa für das filmische Lebenswerk oder langjährige Verdienste um die Kunst.

Im Rahmen der diesjährigen Zeremonie ehrte das Board of Governors unter anderem Glenn Close, die nach acht Oscar-Nominierungen erstmals eine Oscar-Statue in den Händen hielt, Regisseur Ridley Scott und Animationskünstler Floyd Norman. 

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Kommt Trophäe in die Bücherei?
Close war seit ihrer ersten Oscar-Nominierung für „Garp und wie er die Welt sah“ (1983) achtmal leer ausgegangen. Keine andere Hollywood-Schauspielerin musste so viele verpasste Gewinnchancen verdauen. Die Oscar-Pleite erlebte sie unter anderem auch mit ihren Rollen in Filmen wie „Eine verhängnisvolle Affäre“, „Gefährliche Liebschaften“ oder „Hillbilly Elegy“.

Endlich ein Oscar für Glenn Close!
Endlich ein Oscar für Glenn Close!(Bild: AFP/VALERIE MACON)

Nun kann sich Close endlich über einen Oscar freuen. Sie könnte sich gut vorstellen, die Trophäe in einer Bücherei im ländlichen US-Bundesstaat Montana, wo sie hauptsächlich lebt, auszustellen, sagte der Star im Interview auf dem roten Teppich.

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