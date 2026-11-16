Teenager rief wegen Zivilstreife die Polizei

„Jetzt rufe ich die echte Polizei an“ – ein 17-jähriger Mühlviertler legte sich in St. Martin im Mühlkreis (Oberösterreich) mit einer Zivilstreife an. Diese hatte ihn kontrolliert, weil er bei einer Disco Alkohol bunkern wollte. Und weil der Bursch noch frech wurde, verging den Beamten das Lachen und sie schrieben Anzeigen.
Der 17-Jährige aus Walding wurde gegen 23.30 Uhr von Beamten der zivilen Kriminaldienststreife des Bezirkskommandos Rohrbach dabei beobachtet, wie er im Bereich des Parkplatzes eines Lokals in St. Martin im Mühlkreis drei Flaschen alkoholischer Getränke zum späteren Verbrauch lagern wollte und in einem Grünstreifen von Weitem sichtbar abstellte.
Er wollte nicht „folgen“
Als ihn die Zivilpolizisten aufforderten, den Alkohol von dort zu entfernen und vor unberechtigtem Zugriff zu schützen, verhielt er sich unangebracht und kam der Aufforderung vorerst nicht nach. Weil er einen alkoholisierten Eindruck machte, führten die Beamten einen Alkovortest durch, der auch positiv war. Als die Polizisten ihm mitteilten, dass er angezeigt wird, gab er an, er werde jetzt „die richtige Polizei“ anrufen und wählte den Notruf.
Notzeichen missbraucht
Im anschließenden Gespräch mit dem Notrufbeamten der Landesleitzentrale Linz beschwerte er sich über die Amtshandlung. Der 17-Jährige wird diesbezüglich wegen Verdacht nach dem Notzeichengesetz der Staatsanwaltschaft Linz zur Anzeige gebracht. Abschließend wiesen ihn die Beamten an, sich auf den Heimweg zu machen, worauf er sich mit beleidigenden Worten verabschiedete, was eine weitere Anzeige zur Folge hat.
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