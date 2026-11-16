Teenager rief wegen Zivilstreife die Polizei

Er wollte nicht „folgen“

Als ihn die Zivilpolizisten aufforderten, den Alkohol von dort zu entfernen und vor unberechtigtem Zugriff zu schützen, verhielt er sich unangebracht und kam der Aufforderung vorerst nicht nach. Weil er einen alkoholisierten Eindruck machte, führten die Beamten einen Alkovortest durch, der auch positiv war. Als die Polizisten ihm mitteilten, dass er angezeigt wird, gab er an, er werde jetzt „die richtige Polizei“ anrufen und wählte den Notruf.