Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Kontrolle

Teenager rief wegen Zivilstreife die Polizei

Oberösterreich
16.11.2026 16:00
Zivilpolizisten kontrollierten den jungen Burschen, der wollte dann mit der „echten Polizei“ ...
Zivilpolizisten kontrollierten den jungen Burschen, der wollte dann mit der „echten Polizei“ sprechen.(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

„Jetzt rufe ich die echte Polizei an“ – ein 17-jähriger Mühlviertler legte sich in St. Martin im Mühlkreis (Oberösterreich) mit einer Zivilstreife an. Diese hatte ihn kontrolliert, weil er bei einer Disco Alkohol bunkern wollte. Und weil der Bursch noch frech wurde, verging den Beamten das Lachen und sie schrieben Anzeigen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der 17-Jährige aus Walding wurde gegen 23.30 Uhr von Beamten der zivilen Kriminaldienststreife des Bezirkskommandos Rohrbach dabei beobachtet, wie er im Bereich des Parkplatzes eines Lokals in St. Martin im Mühlkreis drei Flaschen alkoholischer Getränke zum späteren Verbrauch lagern wollte und in einem Grünstreifen von Weitem sichtbar abstellte.

Er wollte nicht „folgen“
Als ihn die Zivilpolizisten aufforderten, den Alkohol von dort zu entfernen und vor unberechtigtem Zugriff zu schützen, verhielt er sich unangebracht und kam der Aufforderung vorerst nicht nach. Weil er einen alkoholisierten Eindruck machte, führten die Beamten einen Alkovortest durch, der auch positiv war. Als die Polizisten ihm mitteilten, dass er angezeigt wird, gab er an, er werde jetzt „die richtige Polizei“ anrufen und wählte den Notruf.

Notzeichen missbraucht
Im anschließenden Gespräch mit dem Notrufbeamten der Landesleitzentrale Linz beschwerte er sich über die Amtshandlung. Der 17-Jährige wird diesbezüglich wegen Verdacht nach dem Notzeichengesetz der Staatsanwaltschaft Linz zur Anzeige gebracht. Abschließend wiesen ihn die Beamten an, sich auf den Heimweg zu machen, worauf er sich mit beleidigenden Worten verabschiedete, was eine weitere Anzeige zur Folge hat.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
16.11.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Seine Pferde stürzten
Nach Fiaker-Drama: Kutscher klagt „Aufpasser“
Hammer rechnet ab:
„Die Ölkonzerne stopfen sich die Taschen voll!“
Dieses Foto veröffentlichte der Verteidigungsminister auf der Plattform X.
„Gut gemacht“
Soldat schreit Hegseth an, wird mit Orden belohnt
Crash in der Osttürkei
Vier Tote bei Absturz von Militärhelikopter
krone.tv fragt nach
Funktioniert Dreierkoalition? „So ein Schwachsinn“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
So lief die brutale Attacke auf die Krampusse ab
132.599 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Hoizknecht Teifin veranstalten den Lauf in Ansfelden (Oberösterreich). Wegen aggressiver ...
Österreich
„Bis zum Schluss hat Julian Tischtennis geliebt“
114.112 mal gelesen
Einen kleinen Tischtennistisch nahm Julian mit ins Landesklinikum Salzburg. Noch im Sommer nahm ...
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
105.572 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Innenpolitik
Korruption in Ungarn: SPÖ vermisst FPÖ-Aufschrei
1231 mal kommentiert
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (links) wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) ...
Außenpolitik
Macron: „Ist das Rezept für den nächsten Krieg!“
828 mal kommentiert
Macron gilt als großer Unterstützer der Selenskyj-Regierung.
Außenpolitik
Versiegt bald Geldfluss nach Kiew? Die EU baut vor
818 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ...
Mehr Oberösterreich
„Krone“-Tierecke hilft
„Kein Napf soll zu Weihnachten leer bleiben“
Bei Kontrolle
Teenager rief wegen Zivilstreife die Polizei
Landestheater Linz
Pinocchio: Holzpuppe will ein echter Junge werden
Kronstorf-Serverfarm
Zwei weitere Mega-Hallen: So will Google ausbauen
Trotz Sprachförderung
Sieben von zehn Kindern tun sich in Deutsch schwer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf