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Französische Soldaten seit Monaten in der Ukraine

Außenpolitik
16.11.2026 16:17
Seit Monaten sind französische Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine, allerdings nicht zum ...
Seit Monaten sind französische Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine, allerdings nicht zum Kämpfen (Symbolbild).(Bild: AFP)
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Von krone.at

Seit mehreren Monaten sind französische Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine tätig. Die Mission namens „Volia“ werde von einem französischen General geleitet und habe eine „leichte und anpassungsfähige Struktur“, meldete der Sender RFI am Montag. Es handelt sich aber nicht um einen Kampfeinsatz.

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Die Streitkräfte bilden Soldatinnen und Soldaten in der Ukraine aus und warten militärisches Gerät. „Eine Rotation französischer Ausbilder in Frankreich, Polen oder punktuell in der Ukraine ist Realität“, sagten informierte Kreise. Der Einsatz in der Ukraine nutzt laut RFI eine Mission, die bereits seit 2023 besteht, und ebenfalls der Ausbildung ukrainischer Streitkräfte dient.

Frankreich hat mehrere Rüstungsgüter an die Ukraine geliefert, unter anderem auf Lastwagen montierte Artilleriesysteme vom Typ Caesar und Kampfjets vom Typ Mirage 2000. Deren Wartung benötige hohe Expertise, hieß es. Man hätte sich deshalb gegen die Entsendung ziviler Technikerinnen und Techniker entschieden, da sich die Ukraine im Kriegszustand befinde.

Parlament nicht informiert
Der französische Generalstab äußerte sich zunächst nicht zu den Berichten. Ein Abgeordneter hat unterdessen den Präsidenten Emmanuel Macron kritisiert. Er hätte das Parlament über den Auslandseinsatz informieren müssen, sagte Cédric Perrin, Vorsitzender der Kommission für Auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung im französischen Senat. „Das ist eine Verpflichtung, die aus der Verfassung hervorgeht.“

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Großbritannien und Kanada haben bereits eigene Militärangehörige zu Ausbildungszwecken in die Ukraine geschickt, allerdings vor Kriegsbeginn im Februar 2022. Im März teilte das britische Verteidigungsministerium mit, dass britische Ingenieurinnen und Ingenieure in der Ukraine seien, um militärische Fahrzeuge zu reparieren. Dabei handelt es sich aber um ziviles Personal. Bisher hat kein westliches Land bestätigt, Streitkräfte oder Spezialeinheiten in der Ukraine zu haben. Auf russischer Seite beteiligen sich nordkoreanische Soldatinnen und Soldaten an dem Krieg in der Ukraine.

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