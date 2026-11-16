Französische Soldaten seit Monaten in der Ukraine

Großbritannien und Kanada haben bereits eigene Militärangehörige zu Ausbildungszwecken in die Ukraine geschickt, allerdings vor Kriegsbeginn im Februar 2022. Im März teilte das britische Verteidigungsministerium mit, dass britische Ingenieurinnen und Ingenieure in der Ukraine seien, um militärische Fahrzeuge zu reparieren. Dabei handelt es sich aber um ziviles Personal. Bisher hat kein westliches Land bestätigt, Streitkräfte oder Spezialeinheiten in der Ukraine zu haben. Auf russischer Seite beteiligen sich nordkoreanische Soldatinnen und Soldaten an dem Krieg in der Ukraine.