Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eklat um Video

Russell-Brand-Statement empört britische Regierung

Society International
16.11.2026 16:00
Der verurteilte Sexualstraftäter und Ex-Comedian Russell Brand hat die britische Regierung mit ...
Der verurteilte Sexualstraftäter und Ex-Comedian Russell Brand hat die britische Regierung mit einer durch seine Frau verbreiteten Erklärung aus dem Gefängnis gegen sich aufgebracht. Laura Brand (39) hatte am Sonntag ein Video auf Youtube veröffentlicht, in dem sie eine Botschaft des inhaftierten Ex-TV-Stars verlas.(Bild: www.youtube.com/@RussellBrand)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach der Inhaftierung von Russell Brand hat sich seine Ehefrau Laura Gallacher erstmals zu Wort gemeldet und auf YouTube eine Botschaft ihres Mannes aus dem Gefängnis öffentlich gemacht, in der sich der 51-Jährige als eine Art christlicher Märtyrer darstellt, der zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Die britische Regierung reagierte am Montag empört!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine Parallele wurde zu Apostel Paulus zur Zeit der Christenverfolgung im Römischen Reich gezogen. „Das ist klar empörend und wird mit Dringlichkeit untersucht“, sagte der Sprecher von Premierminister Andy Burnham vor Journalisten. Er fügte hinzu: „Wir erwarten, dass es Konsequenzen hat, wenn er die Regeln gebrochen hat.“ Häftlinge dürften keinerlei Äußerungen tätigen, die Opfer belasten, und mit Medien zu sprechen, sei nur in außergewöhnlichen Umständen erlaubt, so der Sprecher weiter.

Brand sitzt in Haftanstalt für Sexualstraftäter
Außenminister Ed Miliband hatte die Äußerungen zuvor ebenfalls scharf kritisiert. Brands Verbrechen seien abscheulich und furchtbar, so Miliband. Er fügte hinzu: „Ich finde es übrigens widerwärtig, dass er keine Reue zeigt in seinen Äußerungen heute.“

Brand war in der vergangenen Woche wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Seine Frau Laura hatte sich während des wochenlangen Prozesses voll hinter ihn gestellt und zu seinen Gunsten ausgesagt. 

Russell Brand wurde zu einer mehr als zehnjährigen Haftstrafe verurteilt, die er seit der ...
Russell Brand wurde zu einer mehr als zehnjährigen Haftstrafe verurteilt, die er seit der vergangenen Woche verbüßt.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Christlicher Podcast „Sunday Service“
In einer neuen Folge des gemeinsamen Video-Podcasts „Sunday Service“ verlas Laura Gallacher die persönliche Nachricht des Komikers, der derzeit eine mehr als zehnjährige Haftstrafe verbüßt. Darin spricht er über seinen Gefängnisalltag, seinen Glauben und die Unterstützung seiner Familie.

Die 39-Jährige erklärte zu Beginn der Sendung, ihr Mann habe sie gebeten, einige Zeilen an die gemeinsamen Follower weiterzugeben. Sichtlich bewegt begann sie mit der Botschaft: „Geliebte Brüder und Schwestern in Christus, Gott segne euch für eure Unterstützung.“

Ehefrau Laura Gallacher begleitete Russell Brand zu den Gerichtsterminen. Oft erschienen sie ...
Ehefrau Laura Gallacher begleitete Russell Brand zu den Gerichtsterminen. Oft erschienen sie Hand in Hand.(Bild: AP/Jordan Pettitt)

Voraufgezeichnetes Video
Anschließend ließ sie Brand in voraufgezeichneten Aufnahmen selbst zu Wort kommen. „Wie ihr wisst, bin ich der Vergehen, für die ich ins Gefängnis gekommen bin, nicht schuldig. Es geschieht also etwas Merkwürdiges“, ließ er ausrichten. Er betonte, dass ihm sein christlicher Glaube in der aktuellen Situation Halt gebe: „Die gute Nachricht ist, dass Christus bei uns ist, wenn wir uns für ihn entscheiden. Und das tue ich.“

Brand trägt in dem Video eine beige-schwarze Jacke mit Leopardenmuster. Auf seiner Stirn klebt ein Papierschmetterling. 

Hier können Sie in den YouTube-Podcast hineinschauen: 

Brand in größter Haftanstalt Europas
Brand befindet sich im Gefängnis HMP Littlehey. Die Einrichtung gilt als eine der größten Haftanstalten Europas für Sexualstraftäter. Über das Personal äußerte sich der 51-Jährige positiv. Die Mitarbeiter seien stark, freundlich und engagiert. Auch seine Mitgefangenen wolle er nicht verurteilen.

„Ich weiß nicht, welche anderen Männer hier unschuldig sind. Und diejenigen, die schuldig sind, gehören zu den Menschen, für deren Rettung Christus gestorben ist – genauso wie du und ich“, schrieb er. Zum Schluss bat er darum, seine Frau und die Familie weiterhin zu unterstützen. „Ich spüre eure Gebete. Euer Bruder in Christus, Russell“, lautete seine Botschaft.

Lesen Sie auch:
Der britische Komiker und Schauspieler Russell Brand wurde zu einer Haftstrafe von Jahren ...
Strafmaß verkündet
Komiker Russell Brand muss 10 Jahre ins Gefängnis!
09.11.2026
Opfer bricht Schweigen
Brand „mochte mich, weil ich 16 und Jungfrau war“
15.11.2026

Gallacher will Podcast fortführen
Laura Gallacher kündigte an, den Podcast trotz der schwierigen Umstände fortzuführen. Die Gemeinschaft rund um die Sendung und deren christliche Ausrichtung lägen ihr und ihrem Mann sehr am Herzen. Auch wenn sich künftig einiges verändern werde, wolle sie an den bisherigen Zielen festhalten. „Es ist schmerzhaft und ich muss mich erst daran gewöhnen, hier ohne meinen Gefährten und meinen Menschen an meiner Seite zu sitzen“, erklärte sie unter Tränen. Sie stehe mit ihrem Mann in Kontakt. „Es geht ihm gut, und er betet“, fügte sie hinzu.

Brand war in der vergangenen Woche wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu zehneinhalb ...
Brand war in der vergangenen Woche wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Seine Frau Laura hatte sich während des wochenlangen Prozesses voll hinter ihn gestellt und zu seinen Gunsten ausgesagt.(Bild: AP/Alberto Pezzali)

Russell Brand lebte zwischenzeitlich in den USA. Früher war er mit der Popsängerin Katy Perry (42) verheiratet. Nach nur 14 Monaten gab das Paar die Trennung bekannt. Berühmt wurde Brand durch seine oft provokativen Auftritte als Stand-up-Comedian sowie als Radio- und Fernsehmoderator bei der BBC und MTV. Mit Rollen in Filmen wie „Nie wieder Sex mit der Ex“ (2008) schaffte er den Sprung ins internationale Kino.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
16.11.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
So lief die brutale Attacke auf die Krampusse ab
132.599 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Hoizknecht Teifin veranstalten den Lauf in Ansfelden (Oberösterreich). Wegen aggressiver ...
Österreich
„Bis zum Schluss hat Julian Tischtennis geliebt“
114.112 mal gelesen
Einen kleinen Tischtennistisch nahm Julian mit ins Landesklinikum Salzburg. Noch im Sommer nahm ...
Digital
Weltweite Microsoft-Störung: Das Problem war …
105.572 mal gelesen
Der Vorfall hatte weltweit Unternehmen und Verbraucher von Microsoft-Diensten abgeschnitten.
Innenpolitik
Korruption in Ungarn: SPÖ vermisst FPÖ-Aufschrei
1231 mal kommentiert
SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim (links) wirft FPÖ-Chef Herbert Kickl (rechts) ...
Außenpolitik
Macron: „Ist das Rezept für den nächsten Krieg!“
828 mal kommentiert
Macron gilt als großer Unterstützer der Selenskyj-Regierung.
Außenpolitik
Versiegt bald Geldfluss nach Kiew? Die EU baut vor
818 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ...
Mehr Society International
Eklat um Video
Russell-Brand-Statement empört britische Regierung
Antwort überrascht!
Diesen Bond-Darsteller wünscht sich Judi Dench
Schwere Krankheit
Biermösl-Blosn-Mitgründer Michael Well gestorben
Entschuldigte sich
Gérard Depardieu hat Verurteilung angenommen
Hauch-von-Nichts-Look
Liz Hurley super sexy – und frisch verlobt?
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf