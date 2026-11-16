Russell-Brand-Statement empört britische Regierung

Nach der Inhaftierung von Russell Brand hat sich seine Ehefrau Laura Gallacher erstmals zu Wort gemeldet und auf YouTube eine Botschaft ihres Mannes aus dem Gefängnis öffentlich gemacht, in der sich der 51-Jährige als eine Art christlicher Märtyrer darstellt, der zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Die britische Regierung reagierte am Montag empört!
Eine Parallele wurde zu Apostel Paulus zur Zeit der Christenverfolgung im Römischen Reich gezogen. „Das ist klar empörend und wird mit Dringlichkeit untersucht“, sagte der Sprecher von Premierminister Andy Burnham vor Journalisten. Er fügte hinzu: „Wir erwarten, dass es Konsequenzen hat, wenn er die Regeln gebrochen hat.“ Häftlinge dürften keinerlei Äußerungen tätigen, die Opfer belasten, und mit Medien zu sprechen, sei nur in außergewöhnlichen Umständen erlaubt, so der Sprecher weiter.
Brand sitzt in Haftanstalt für Sexualstraftäter
Außenminister Ed Miliband hatte die Äußerungen zuvor ebenfalls scharf kritisiert. Brands Verbrechen seien abscheulich und furchtbar, so Miliband. Er fügte hinzu: „Ich finde es übrigens widerwärtig, dass er keine Reue zeigt in seinen Äußerungen heute.“
Brand war in der vergangenen Woche wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Seine Frau Laura hatte sich während des wochenlangen Prozesses voll hinter ihn gestellt und zu seinen Gunsten ausgesagt.
Christlicher Podcast „Sunday Service“
In einer neuen Folge des gemeinsamen Video-Podcasts „Sunday Service“ verlas Laura Gallacher die persönliche Nachricht des Komikers, der derzeit eine mehr als zehnjährige Haftstrafe verbüßt. Darin spricht er über seinen Gefängnisalltag, seinen Glauben und die Unterstützung seiner Familie.
Die 39-Jährige erklärte zu Beginn der Sendung, ihr Mann habe sie gebeten, einige Zeilen an die gemeinsamen Follower weiterzugeben. Sichtlich bewegt begann sie mit der Botschaft: „Geliebte Brüder und Schwestern in Christus, Gott segne euch für eure Unterstützung.“
Voraufgezeichnetes Video
Anschließend ließ sie Brand in voraufgezeichneten Aufnahmen selbst zu Wort kommen. „Wie ihr wisst, bin ich der Vergehen, für die ich ins Gefängnis gekommen bin, nicht schuldig. Es geschieht also etwas Merkwürdiges“, ließ er ausrichten. Er betonte, dass ihm sein christlicher Glaube in der aktuellen Situation Halt gebe: „Die gute Nachricht ist, dass Christus bei uns ist, wenn wir uns für ihn entscheiden. Und das tue ich.“
Brand trägt in dem Video eine beige-schwarze Jacke mit Leopardenmuster. Auf seiner Stirn klebt ein Papierschmetterling.
Hier können Sie in den YouTube-Podcast hineinschauen:
Brand in größter Haftanstalt Europas
Brand befindet sich im Gefängnis HMP Littlehey. Die Einrichtung gilt als eine der größten Haftanstalten Europas für Sexualstraftäter. Über das Personal äußerte sich der 51-Jährige positiv. Die Mitarbeiter seien stark, freundlich und engagiert. Auch seine Mitgefangenen wolle er nicht verurteilen.
„Ich weiß nicht, welche anderen Männer hier unschuldig sind. Und diejenigen, die schuldig sind, gehören zu den Menschen, für deren Rettung Christus gestorben ist – genauso wie du und ich“, schrieb er. Zum Schluss bat er darum, seine Frau und die Familie weiterhin zu unterstützen. „Ich spüre eure Gebete. Euer Bruder in Christus, Russell“, lautete seine Botschaft.
Gallacher will Podcast fortführen
Laura Gallacher kündigte an, den Podcast trotz der schwierigen Umstände fortzuführen. Die Gemeinschaft rund um die Sendung und deren christliche Ausrichtung lägen ihr und ihrem Mann sehr am Herzen. Auch wenn sich künftig einiges verändern werde, wolle sie an den bisherigen Zielen festhalten. „Es ist schmerzhaft und ich muss mich erst daran gewöhnen, hier ohne meinen Gefährten und meinen Menschen an meiner Seite zu sitzen“, erklärte sie unter Tränen. Sie stehe mit ihrem Mann in Kontakt. „Es geht ihm gut, und er betet“, fügte sie hinzu.
Russell Brand lebte zwischenzeitlich in den USA. Früher war er mit der Popsängerin Katy Perry (42) verheiratet. Nach nur 14 Monaten gab das Paar die Trennung bekannt. Berühmt wurde Brand durch seine oft provokativen Auftritte als Stand-up-Comedian sowie als Radio- und Fernsehmoderator bei der BBC und MTV. Mit Rollen in Filmen wie „Nie wieder Sex mit der Ex“ (2008) schaffte er den Sprung ins internationale Kino.
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