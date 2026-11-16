Russell-Brand-Statement empört britische Regierung

Gallacher will Podcast fortführen

Laura Gallacher kündigte an, den Podcast trotz der schwierigen Umstände fortzuführen. Die Gemeinschaft rund um die Sendung und deren christliche Ausrichtung lägen ihr und ihrem Mann sehr am Herzen. Auch wenn sich künftig einiges verändern werde, wolle sie an den bisherigen Zielen festhalten. „Es ist schmerzhaft und ich muss mich erst daran gewöhnen, hier ohne meinen Gefährten und meinen Menschen an meiner Seite zu sitzen“, erklärte sie unter Tränen. Sie stehe mit ihrem Mann in Kontakt. „Es geht ihm gut, und er betet“, fügte sie hinzu.