Sohn hatte Krebs: „Da bricht die Welt zusammen“

Damit auch andere betroffene Familien Hilfe bekommen, macht sich die- Schauspielerin für die Jubiläumsgala stark: Zum 40-jährigen Bestehen der Kinderkrebshilfe Wien-Niederösterreich-Burgenland erwartet die Gäste ein Galadinner samt Getränken und ein Showprogramm mit Zauberkunst von Fab Fox, Musik von Niddl, Kabarett-Unterhaltung von Gregor Seberg und Anekdoten von niemand Geringerem als Toni Polster. Wer mithelfen möchte, kann eine Karte kaufen, das Essen und die Show genießen – und sich dabei einen „gemütlichen, angenehmen, tollen Abend“ gönnen. Und das alles für den guten Zweck.