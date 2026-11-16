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Zartl hilft anderen

Sohn hatte Krebs: „Da bricht die Welt zusammen“

Adabei Österreich
16.11.2026 05:00
Porträt von Birgit Waldsam
Von Birgit Waldsam

Adriana Zartl weiß, was es heißt, um das eigene Kind zu bangen: Ihr Sohn erkrankte als Kind an Krebs. „Da bricht für dich die Welt zusammen“, erzählt die Schauspielerin im krone.tv-Studio. Heute ist er ein gesunder Teenager – die Hilfe von damals aber bleibt unvergessen. Deshalb liegt ihr auch die Jubiläumsgala der Kinderkrebshilfe am 26. November im Casino Baden besonders am Herzen.

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Während der Behandlung im St. Anna Kinderspital lernte Zartl die Unterstützung der Kinderkrebshilfe kennen. Egal, ob das Hilfe beim Ausfüllen von Formularen war, oder jemand, der auf ihren Sohn aufpasste, damit sie für eine halbe Stunde das Krankenhaus verlassen konnte: „Es wurde mir irrsinnig viel gegeben“, erinnert sich die 51-jährige. 

Als sie gefragt wurde, ob sie im Vorstand mitarbeiten wolle, sagte sie somit gerne zu – um etwas von der Unterstützung zurückzugeben. Auch über die belastende Zeit und wie sie diese durchgestanden hat, spricht Zartl offen: „Ich wusste, wenn ich empfinde, dann falle ich in ein Loch, aus dem ich nicht mehr rauskomme – und für mein Kind muss ich funktionieren.“

Adriana Zartl mit Moderatorin Birgit Waldsam im krone.tv-Studio
Adriana Zartl mit Moderatorin Birgit Waldsam im krone.tv-Studio(Bild: krone.tv)

Damit auch andere betroffene Familien Hilfe bekommen, macht sich die- Schauspielerin für die Jubiläumsgala stark: Zum 40-jährigen Bestehen der Kinderkrebshilfe Wien-Niederösterreich-Burgenland erwartet die Gäste ein Galadinner samt Getränken und ein Showprogramm mit Zauberkunst von Fab Fox, Musik von Niddl, Kabarett-Unterhaltung von Gregor Seberg und Anekdoten von niemand Geringerem als Toni Polster. Wer mithelfen möchte, kann eine Karte kaufen, das Essen und die Show genießen – und sich dabei einen „gemütlichen, angenehmen, tollen Abend“ gönnen. Und das alles für den guten Zweck.

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