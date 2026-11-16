Moskau warnt Nachbar Estland vor „Mauerbau“

Der Kreml weist die Vorwürfe aus Estland zurück, wonach der russische Militärgeheimdienst GRU hinter einem versuchten Brandanschlag auf eine Drohnenfabrik stecken soll und warnt den baltischen Nachbarn vor den Folgen der am Sonntag beschlossenen Grenzschließung.
„Estland baut eine Mauer“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag vor Medien. „Viele Länder haben, wie die Geschichte zeigt, Mauern errichtet, die denen, die sie gebaut haben, nichts Gutes gebracht haben“, fügte er hinzu. Die Aussagen aus Estland „entbehren jeglicher Grundlage“. Sie seien völlig unbegründet, „wir können solche Anschuldigungen nicht ernst nehmen“, hieß es weiter.
Die estnische Regierung hatte am Sonntag angekündigt, die Grenzkontrollpunkte zum Nachbarn Russland zum 1. Dezember zu schließen. Zur Begründung verwiesen die Behörden auf den mutmaßlichen versuchten Anschlag auf eine Drohnenfabrik nördlich von Tallinn.
Welche Grenzen noch offen sind
Das EU- und NATO-Mitglied Estland hat noch drei Grenzübergänge nach Russland für Fußgänger und Warenverkehr geöffnet – in Narva, Luhamaa und Koidula. Der Übergang für Fahrzeuge über Narva war im Februar 2024 durch Russland ausgesetzt worden. Narva ist einer der wenigen Grenzübergänge zwischen der EU und Russland, der seit Beginn der russischen Offensive gegen die Ukraine im Februar 2022 noch geöffnet war.
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