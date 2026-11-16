Moskau warnt Nachbar Estland vor „Mauerbau“

Welche Grenzen noch offen sind

Das EU- und NATO-Mitglied Estland hat noch drei Grenzübergänge nach Russland für Fußgänger und Warenverkehr geöffnet – in Narva, Luhamaa und Koidula. Der Übergang für Fahrzeuge über Narva war im Februar 2024 durch Russland ausgesetzt worden. Narva ist einer der wenigen Grenzübergänge zwischen der EU und Russland, der seit Beginn der russischen Offensive gegen die Ukraine im Februar 2022 noch geöffnet war.