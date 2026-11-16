Riesenwellen fluten Küstengebiete in Kalifornien

Teile der amerikanischen Westküste sind von Riesenwellen überschwemmt worden. Zahlreiche Strände und Piers wurden gesperrt. Schaulustige hielten das spektakuläre Naturschauspiel trotzdem mit ihren Kameras fest.
Über das Wochenende ging es an der US-Westküste hoch her – im wahrsten Sinne des Wortes. Spektakuläre Riesenwellen rasten auf Strände, Promenaden und Küstenstraßen zu. Lokale Berichterstatter meldeten Wassermassen, die sich über 50 Fuß (ca. 15 Meter) auftürmten. Selbst von 18 Meter hohen Mega-Wellen wurde berichtet.
Schaulustige ignorieren Warnungen
Am Sonntagnachmittag beruhigte sich die Lage zwar, doch die Wetterdienste warnten, dass die ganze Woche über weiterhin mit hohem Wellengang zu rechnen sein wird.
„Halten Sie sich vom Wasser fern, halten Sie sich von Felsen und Molen fern und wenden Sie dem Meer niemals den Rücken zu!“, erklärte der Wetterdienst NWS Bay Area in den sozialen Medien.
Imposante Aufnahmen aus San Francisco:
Das Wetterphänomen „Super-El-Niño“ hat den Ozean in den vergangenen Wochen und Monaten derart erwärmt, was zu einem Anstieg des Meerwasservolumens geführt habe. Eine Serie kräftiger Stürme im Nordpazifik hätten die Riesenwellen darüber hinaus begünstigt.
Surfer mussten gerettet werden
Schaulustige und Surfer ignorierten diese Warnung jedoch vollends. Im Santa Cruz County mussten mehrere übermotivierte Sportler aus den Fluten gerettet werden. Insbesondere rund um San Francisco peitschten gewaltige Wellen gegen die Ufer.
Aber auch im Süden des US-Bundesstaats mussten laut ABC News mehrere bekannte Seebrücken gesperrt werden – darunter in Ventura, Manhattan Beach, Huntington Beach und San Diego. Am sogenannten Seal Beach drang das Wasser auch in Küstenhäuser ein. Der Sender Fox News berichtete gar von „lebensbedrohlichen Wellen“.
Auch weiter im Norden wurde von spektakulären Wassermassen berichtet. Der Fotograf Mike Kruze postete Aufnahmen (siehe Tweet oben) und erklärte auf der Plattform X: „Es ist schwer, das enorme Ausmaß der Wellen an der Küste von Oregon an diesem Wochenende zu beschreiben.“
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