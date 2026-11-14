Welche Rolle Generika für die Versorgung spielen

Für Österreich sind Medikamente ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, werden aber für das Gesundheitssystem immer teurer. Laut einer Eco-Austria-Studie erwirtschaftete die Pharmaindustrie 2024 eine Wertschöpfung von 12,9 Milliarden Euro. Rund 91.000 Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt mit ihr zusammen. Im Vorjahr gab die Sozialversicherung fast fünf Milliarden Euro für Medikamente aus. Das waren 7,5 Prozent mehr als 2024. Ein Grund dafür ist die alternde Bevölkerung.