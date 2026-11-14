Brasilien erleidet Last-Minute-Pleite gegen Japan!

Im Testspiel in Singapur war es ein Treffer von Tatsuhiro Sakamoto in der Nachspielzeit, mit dem sich die Asiaten zumindest ein bisschen für das knappe Ausscheiden gegen die Selecao im Sechzehntelfinale der jüngsten WM revanchierten. Zuvor hatte auch Ex-LASK-Legionär Keito Nakamura für Japan getroffen.