Brasilien erleidet Last-Minute-Pleite gegen Japan!

Ein verjüngtes brasilianisches Nationalteam hat am Samstag eine 2:3-Last-Minute-Niederlage gegen Japan erlitten!
Im Testspiel in Singapur war es ein Treffer von Tatsuhiro Sakamoto in der Nachspielzeit, mit dem sich die Asiaten zumindest ein bisschen für das knappe Ausscheiden gegen die Selecao im Sechzehntelfinale der jüngsten WM revanchierten. Zuvor hatte auch Ex-LASK-Legionär Keito Nakamura für Japan getroffen.
Doppelpack von Real-Madrid-Star Vinicius Jr. reicht nicht
Dem Fünffach-Weltmeister von Trainer Carlo Ancelotti, der 15 Spieler unter 23 Jahren im Kader hatte, reichte auch ein Doppelpack von Real-Madrid-Star Vinicius Jr. nicht.
Die Südamerikaner, die bei der WM enttäuschend im Achtelfinale an Norwegen gescheitert waren, verzichten bei ihrer Asien-Reise auf mehrere arrivierte Kräfte. Am Dienstag steht noch ein Vergleich mit Gastgeber Singapur am Programm.
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