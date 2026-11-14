Wanner und Spalt führen „Ländle-Nationalteam“ an

Wenn man sich die rot-weiß-rote Nationalmannschaft anschaut, tauchen da gar nicht so viele Kicker aus dem Ländle auf. Genau gesagt nur zwei, aber mit dem in Dornbirn geborenen Paul Wanner und dem gerade erst von ÖFB-Teamtrainer Ralf Rangnick nachnominierten Yanik Spalt hat Vorarlberg dann doch zwei ziemlich große Kaliber im Aufgebot. Wie würde es aber ausschauen, wenn das westlichste Bundesland ein eigenes Nationalteam hätte? Welche aktiven Spieler würden den Sprung schaffen? Woher kommen unsere besten Kicker eigentlich genau? Die „Krone“ hat sich die mögliche Startformation einmal genauer angeschaut.