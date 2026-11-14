City Arkaden haben die Corona-Hürde überwunden

In seiner noch jungen Amtszeit hat sich in den City Arkaden bereits einiges getan. Fünf Neueröffnungen gab es, darunter zwei Umsiedlungen innerhalb des Einkaufszentrums. Seit Freitag ist auch der bekannte Modekonzern Mango wieder zurück. „Es tut sich einiges. Insgesamt haben wir über 100 Geschäfte und sind in Kärnten die Nummer eins“, betont der Geschäftsführer. Auch andere große Marken haben ihre Shops in den City Arkaden. Rund 70 Prozent der Innenstadtbesucher kommen in das Einkaufszentrum.