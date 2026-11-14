City Arkaden haben die Corona-Hürde überwunden

Seit einem Montag ist Fabian Paschl jetzt der neue Geschäftsführer der City Arkaden, er bringt frischen Schwung in das größte Einkaufscenter Kärntens. Seine Marschroute für die Zukunft ist klar. Die City Arkaden konnten auch die Corona-Hürde überwinden.
Seit einem Monat ist Fabian Paschl neuer Geschäftsführer der City Arkaden in Klagenfurt. Der Oberösterreicher hat sich gut in seiner neuen Heimat eingelebt. Nach vier Jahren in Deutschland ist er nun zurück in Österreich. „Ich habe für den ECE-Konzern in Augsburg, München, Bayreuth und kurz in Kempten gearbeitet. Ich bin überall mit offenen Armen empfangen worden. Aber daheim ist daheim. In vielen Dingen ist Österreich besser aufgestellt“, erzählt Paschl.
In seiner noch jungen Amtszeit hat sich in den City Arkaden bereits einiges getan. Fünf Neueröffnungen gab es, darunter zwei Umsiedlungen innerhalb des Einkaufszentrums. Seit Freitag ist auch der bekannte Modekonzern Mango wieder zurück. „Es tut sich einiges. Insgesamt haben wir über 100 Geschäfte und sind in Kärnten die Nummer eins“, betont der Geschäftsführer. Auch andere große Marken haben ihre Shops in den City Arkaden. Rund 70 Prozent der Innenstadtbesucher kommen in das Einkaufszentrum.
Mehr Besucher, kürzere Aufenthaltsdauer
Doch Paschl blickt nicht nur auf Neueröffnungen und Markenvielfalt. „Die Aufenthaltsdauer der Gäste sinkt etwas. Es gibt in der Hotellerie mehr Besucher, aber sie bleiben kürzer. Das ist für jeden eine Herausforderung.“ Erfreulich sei dabei die hohe Zahl an Stammkunden: 66 Prozent der Besucher der City Arkaden sind regelmäßige Gäste. „Der ECE-Konzern, zu dem die City Arkaden gehören, hat in Europa über 200 Einkaufszentren, vier davon in Österreich“, erklärt Paschl.
Die Kunden fühlen sich wohl. „Die City Arkaden sind auch für junge Leute ein Verweilplatz geworden. Auch in der Gastronomie will man heute länger bleiben. Wir haben 15 Gastrokonzepte und sind damit gut aufgestellt“, sagt der Geschäftsführer. Beim Branchenmix verfolgt Paschl eine klare Linie: „Diskonter haben in den City Arkaden keinen Platz. Wir setzen auf Qualität. Wir wollen auch keine medizinischen Angebote schaffen.“
City Arkaden haben Corona-Hürde geknackt
Die Bedeutung der City Arkaden für Klagenfurt zeigt sich auch in den Zahlen: 800 Mitarbeiter sind im Einkaufszentrum beschäftigt, täglich kommen etwa 16.000 Kunden. Besonders das Weihnachtsgeschäft sei für das Haus von großer Bedeutung. „Wir haben einen hohen Bekanntheitsgrad in der Stadt“, sagt Paschl. „Zugleich sind die City Arkaden international aufgestellt. Wir haben auch viele Kunden aus Slowenien und Italien.“
Und das größte Einkaufszentrum Kärntens überwand eine echte Hürde. Im Handel waren die Umsätze vor Corona in den Geschäften österreichweit meist höher als jetzt, bei den City Arkaden nicht. „Wir haben 2025 den Umsatz von 2019 übertroffen“, ist Paschl stolz.
Und wenn die Kunden Glück haben, sehen sie einen prominenten Kunden. „Ich habe schon mehrmals gehört, dass der beliebte österreichische Sänger Andreas Gabalier oft bei uns einkaufen geht. Vielleicht treffen Sie den Hulapalu-Star“, lächelt Paschl.
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