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Feuerbach im Visier

Wie im Film: Klagenfurts Unterwelt hautnah erlebt

Kärnten
14.11.2026 14:00
Entsorgungsreferentin Sandra Wassermann schaute sich ausführlich Klagenfurts Kanalsystem an.
Entsorgungsreferentin Sandra Wassermann schaute sich ausführlich Klagenfurts Kanalsystem an.(Bild: Sandra Wassermann)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Auf den Spuren von Harry Lime: Der Film „Der dritte Mann“ aus dem Wiener Kanalsystem wurde ein Welterfolg, jetzt stieg Entsorgungsreferentin Sandra Wassermann in Klagenfurts Unterwelt hinab. Und erkundete im Kanalsystem fünf Meter unter der Erde den 180 Jahre alten Feuerbach.

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Der Filmklassiker „Der dritte Mann“ mit Harry Lime und seinen legendären Szenen im Wiener Kanalsystem wurde 1949 weltweit berühmt. Nun wagte auch die Klagenfurter Entsorgungsreferentin Sandra Wassermann (FPÖ) einen Blick in die Unterwelt der Landeshauptstadt. Fünf Meter unter der Erde machte sie sich ausführlich selbst ein Bild vom Kanalsystem.

Der Feuerbach ist bereits 180 Jahre alt.
Der Feuerbach ist bereits 180 Jahre alt.(Bild: Entsorgungsreferat Klagenfurt)

Im Fokus stand dabei der Feuerbach, Klagenfurts ältester Kanal. Rund 180 Jahre hat das historische Bauwerk bereits auf dem Buckel. „Wir stecken jährlich Millionen ins Kanalsystem“, betont Wassermann, die sich bei ihrem Besuch von den Dimensionen und den Herausforderungen der Abflüsse beeindruckt zeigte. Der Feuerbach war ursprünglich ein offenes Gewässer und diente einst auch als Löschwasserlieferant. Daher stammt sein Name. Im 19. Jahrhundert wurde der Bach eingedeckt und zum unterirdischen Kanal. Heute verläuft er unter der Innenstadt und ist zwischen 1,4 und 2,8 Meter hoch.

Feuerbach-Pegel steigt bei Regen stark an
Wie der Lindwurm wurde er aus Schieferplatten vom Kreuzbergl errichtet. Die letzte Sanierung fand 2017 statt. Bei 30 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent gab es damals schwierige Bedingungen. Normalerweise steht das Wasser kniehoch. Bei starken Regenfällen kann der Pegel allerdings auf mehr als zwei Meter steigen. „Wenn es draußen stark regnet, dann ist es besser, zu verschwinden“, erzählte bei der Sanierung ein Arbeiter. 2017 wurde deshalb auch die Atemluft laufend kontrolliert. Wichtig war die Überwachung der Sauerstoffsättigung.

Die FP-Stadträtin vor dem Abstieg in die Unterwelt.
Die FP-Stadträtin vor dem Abstieg in die Unterwelt.(Bild: Sandra Wassermann)
Fäkalien, Gülle, die Bedingungen waren schwierig.
Fäkalien, Gülle, die Bedingungen waren schwierig.(Bild: Sandra Wassermann)
Sandra Wassermann lässt auch die Kläranlage um 85 Millionen Euro erneuern.
Sandra Wassermann lässt auch die Kläranlage um 85 Millionen Euro erneuern.(Bild: Sandra Wassermann)

Fäkalien, Gülle – aber eine gute Erfahrung
„Der Feuerbach, der unter historischen Gemäuern durchfließt, ist rund acht Kilometer lang und begehbar. Es ist ein Mischwasserkanal und gut ausgebaut“, erklärt Wassermann. „Dazu kommen die engen Platzverhältnisse, die Fäkalien sorgen hier für eine intensive Geruchskulisse. Oft standen wir in Gülle“, erzählt Wassermann. Für die fleißige Stadträtin war der Lokalaugenschein im Kanalsystem eine besondere Erfahrung. „Der Feuerbach hat ein großes Fassungsvermögen. Jeder Euro ist gut investiert. Es war gut, das alles kennenzulernen.“ Die Stadt gibt für den Neubau und die umfassende Modernisierung der Kläranlage zudem 85 Millionen Euro aus.

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