Wie im Film: Klagenfurts Unterwelt hautnah erlebt

Fäkalien, Gülle – aber eine gute Erfahrung

„Der Feuerbach, der unter historischen Gemäuern durchfließt, ist rund acht Kilometer lang und begehbar. Es ist ein Mischwasserkanal und gut ausgebaut“, erklärt Wassermann. „Dazu kommen die engen Platzverhältnisse, die Fäkalien sorgen hier für eine intensive Geruchskulisse. Oft standen wir in Gülle“, erzählt Wassermann. Für die fleißige Stadträtin war der Lokalaugenschein im Kanalsystem eine besondere Erfahrung. „Der Feuerbach hat ein großes Fassungsvermögen. Jeder Euro ist gut investiert. Es war gut, das alles kennenzulernen.“ Die Stadt gibt für den Neubau und die umfassende Modernisierung der Kläranlage zudem 85 Millionen Euro aus.