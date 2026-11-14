Schlimme Diagnose: Ski-Pechvogel schwer verletzt!

Ist das bitter! Für die Schweizer Ski-Technikerin Melanie Meillard ist die WM-Saison gelaufen, noch ehe sie begonnen hat.
Die 28-Jährige verletzte sich beim Slalomtraining in Levi am rechten Knie folgenschwer. MRI-Untersuchungen in Genf ergaben eine Verletzung beider Menisken und einen Kreuzbandriss, wie Swiss-Ski mitteilte.
Meillard belegte in der Slalomwertung der Vorsaison Rang 16.
In ihrer Karriere wurde Meillard immer wieder von schweren Verletzungen zurückgeworfen. Jetzt muss sie erneut einen herben Dämpfer hinnehmen.
„Ich kenne den Weg zurück“
„Es ist schwer, zu akzeptieren, sich nur einen Tag vor dem Saisonstart zu verletzen, besonders nach einer so guten Sommervorbereitung. Aber ich kenne den Weg zurück und werde alles daransetzen, noch stärker zurückzukommen“, betont Meillard.
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