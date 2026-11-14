„Bin megahappy!“ Tirolerin legt Talentprobe ab

„Das fühlt sich gut an, ich bin megahappy. Die Leistung wäre vielleicht noch ein bisschen besser gewesen, wenn ich im Kopf cooler geblieben wäre. Ich war vor dem zweiten Lauf richtig gestresst, ein Ergebnis ins Ziel zu bringen. Danke Levi, ich freue mich riesig“, sagte Rings-Wanner nach ihrem siebten Weltcup-Start.