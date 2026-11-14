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SKN St. Pölten baut Tabellenführung aus

Frauenfußball
14.11.2026 16:38
Alma Aagaard (r.) und Diana Lemesova erzielten die Treffer für St. Pölten.
Alma Aagaard (r.) und Diana Lemesova erzielten die Treffer für St. Pölten.(Bild: GEPA)
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Von krone Sport

SKN St. Pölten hat den Punktverlust von Verfolger Sturm Graz in der Bundesliga genutzt. Die Niederösterreicherinnen vergrößerten ihre Tabellenführung durch einen 2:0-Heimerfolg gegen den siebtplatzierten LASK am Samstag auf fünf Punkte.

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Alma Aagaard (8.) und Diana Lemesova (24.) erzielten zwei frühe Treffer. Sturm hatte sich am Freitag gegen die sechstplatzierte Vienna zuhause 2:3 geschlagen geben müssen.

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