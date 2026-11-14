SKN St. Pölten baut Tabellenführung aus

Nach Verlustpunkten einen Zähler hinter dem SKN zurück liegt Titelverteidiger Austria. Die Partie der Wienerinnen beim Vierten Salzburg wurde aufgrund des am Donnerstag ausgetragenen Champions-League-Spiels bei Benfica Lissabon auf 13. Februar 2027 verlegt. Die Violetten haben zwei Partien in der Hinterhand.