Dieses Team fliegt bei „Forsthaus Rampensau“ raus!

Knallharte Entscheidung im „Forsthaus Rampensau“: Bereits zum zweiten Mal mussten sich Ebru und Julia in einem „Raus-Rein-Spiel“ beweisen. Aber schafften sie es auch dieses Mal, sich zu behaupten – und nach Simone Lugner und Alexander Schneller nun Norbert und Susi aus der Alm zu kicken?
Zitterpartie beim „Raus-Rein-Spiel“ im Forsthaus: Weil sie beim „Großen Absägen“ von den übrigen Teams zu viele „Sägeblätter“, also Stimmen, bekommen haben, mussten Ebru und Julia sowie Norbert und Susi beim Schätzen vom Gewicht von Nudeln, Wasser und Co. Fingerspitzengefühl beweisen.
Wer hatte bei den Nudeln Nase vorn?
Ein Spiel, bei dem nur wenige Gramm über Sieg und Niederlage entscheiden können, wie schon in der letzten Woche zu sehen war. Mit zwei Punkten konnten sich Julia und Ebru an die Spitze kämpfen, in der aktuellen Folge von „Forsthaus Rampensau“ ging es nun um alles oder nichts – und ans Abwiegen von Nudeln.
450 Gramm sollten in den Kübel – und Norbert und Susi waren mit ihren 390 Gramm haarscharf am gewünschten Ergebnis dran. Doch dann die Überraschung! Julia und Ebru hatten exakt 500 Gramm Nudeln im Topf – und schlugen somit Norbert und Susi um nur 10 Gramm!
Tränen bei Ebru – und Norbert musste trösten
„Wir haben gewonnen“, jubelte Julia nach einer kurzen Schock-Phase. Doch bei Ebru wollte sich die Freude über den Sieg nicht einstellen. Viel zu groß war die Enttäuschung, dass ausgerechnet Norbert und Susi das Forsthaus nun verlassen müssen.
Und dann flossen bei Ebru sogar die Tränen. „Nicht weinen, geh bitte“, zeigte sich Norbert als fairer Verlierer nahm Ebru tröstend in den Arm. „Es ist nur ein Spiel“, fügte Susi hinzu.
„Es tut mir schon sehr leid, wir hätten das ,Raus-Rein-Spiel‘ gerne gegen jemand anderen gewonnen“, erklärte Julia. Ob sie da wohl auf ihre neuen Lieblings-Feindinnen, die Drag-Queens anspielte?
„Wir sind wie Fußpilz ...“
Das Fazit der glücklichen Gewinnerinnen? „Wir sind wie Fußpilz. Uns kriegt man nicht so schnell weg“, scherzte Ebru frech. Und Julia erklärte: „Jetzt wird‘s spannend und wir können es ein bissl weiter aufmischen ...“
Was der neuerliche „Rein-Raus-Sieg“ für Julia und Ebru bedeutet und ob sie bald wieder auf der Abschussliste der übrigen Rampensäue stehen, das sehen Sie wie immer freitags um 20:15 Uhr in einer neuen Folge „Forsthaus Rampensau“ auf JOYN und ATV.
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