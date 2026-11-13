Dieses Team fliegt bei „Forsthaus Rampensau“ raus!

Wer hatte bei den Nudeln Nase vorn?

Ein Spiel, bei dem nur wenige Gramm über Sieg und Niederlage entscheiden können, wie schon in der letzten Woche zu sehen war. Mit zwei Punkten konnten sich Julia und Ebru an die Spitze kämpfen, in der aktuellen Folge von „Forsthaus Rampensau“ ging es nun um alles oder nichts – und ans Abwiegen von Nudeln.