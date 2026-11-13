Vienna dämpft Titelhoffnungen von Sturm Graz

Leonie Gebert (12.) traf früh für die Wienerinnen, die in der zweiten Hälfte die Partie trotzdem mit einem Doppelschlag durch Karla Kurkutovic (67.) und Maja Keckeis (72.), die mit der Ferse traf, erst drehen mussten. Für die Grazerinnen war ein Doppelpack von Laura Krumböck (29., 56.) zu wenig, sie kassierten erst die zweite Liganiederlage – nach drei Siegen. Damit wurde auch der Sprung an die Ligaspitze verpasst. Sturm liegt zwei Zähler hinter Leader St. Pölten, der am Samstag den LASK empfängt. Das Duell des drittplatzierten Titelverteidigers Austria Wien beim Vierten Salzburg wurde aufgrund des erst am Donnerstag ausgetragenen Champions-League-Spiels bei Benfica Lissabon auf 13. Februar 2027 verlegt.